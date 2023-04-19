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АЭС за юани

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Новости дедолларизации.
Бангладеш заплатит за российскую помощь в строительстве атомной электростанции "Руппур" не в долларах (как планировалось до начала СВО), а в юанях (в эквиваленте 300 миллионов долларов).
АЭС строится в кредит за 12,6 млрд. долларов. Бангладеш будет его гасить в течение 20 лет с равными платежами каждые 6 месяцев. Видимо уже в юанях.
Примечательно, но данное решение властей Бангладеш пришло на фоне того, что российская банковская система уже сейчас испытывает недостаток юаней, что говорит о структурности последствий ухода от доллара. Ранее экзотический юань все прочнее становится одной из основных валют для РФ.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8301976.html
Метки: аэс, Китай, кнр, росатом, Россия, экономика, юань
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