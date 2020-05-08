Новости Украины и Новороссии 08 мая 2020

В то время как Китай тестирует внедрение цифрового юаня, на Украине на уровне правительства рассматривают возможность майнить криптовалюты, используя мощности АЭС.

Чтобы зарабатывать блокчейн-деньги, нужны компьютеры и много электроэнергии. При этом в стране сейчас излишек производства тока — из-за спада экономики. Поэтому его решили направить на зарабатывание крипто-денег.

О создании национальной криптовалюты речь пока не идет, так что, скорее всего о генерировании уже существующих: биткоина и других. Пилотный проект может стартовать в Энергодаре Запорожской области. На «Энергоатоме» должны проработать нормативные и технические вопросы до 8 мая.

Интересно, что майнинг криптовалют на Украине является нелегальным промыслом и до недавних пор СБУ и полиция возбуждала против «майнеров» уголовные дела и проводила на них облавы.

С точки зрения законодательной базы все остается по-прежнему: «добыча» криптовалют на Украине находится вне закона.

В чем тогда замысел правительства, разбиралось издание «Страна».

Энергодар будет столицей майнинга

5 мая стало известно, что после того, упал спрос на вырабатываемое Украиной электричество, Минэнерго поручило руководству «Энергоатома» изучить возможность майнинга криптовалют.

Поручение Минэнерго, адресованное директору развития ядерной энергетики и атомной промышленности ГП «НАЭК «Энергоатом», опубликовал нардеп от «Слуги народа» Гео Лерос.

В документе речь о том, что на «Энергоатоме» до 8 мая должны проработать нормативные и технические вопросы возможной реализации проектов по майнингу криптовалют с целью обеспечения дополнительных рынков сбыта электроэнергии, произведенной на АЭС.

В Минэнерго официально прокомментировали свое поручение «Энергоатому». На сайте ведомства сообщается, что на сегодня на Украине есть профицит производства электроэнергии, обусловленный, в том числе и влиянием пандемии коронавируса на национальные экономики.

«Для украинской энергетики это означает более серьезные вызовы, на которые государство, власть и общество должны реагировать оперативно, применять новые подходы» — пояснили в Минэнерго. Там напомнили, что Владимир Зеленский определил курс Украины на диджитализацию.

«Что это значит? Можно остаться в советской модели, то есть тратить ресурсы на поддержку того, что есть, но при этом должны осознать, что это создает идеальные условия для коррупционных злоупотреблений, и заплатят за это граждане Украины из своих карманов. Однако есть другой путь к успешному будущему. Можем реально трансформировать „пассив“ в „актив“. Имея профицит атомной генерации, один из современных инструментов использования избыточной электроэнергии — направление ее на майнинг криптовалюты. Это не только позволит сохранить гарантированное нагрузки на АЭС, но и даст возможность предприятиям привлечь дополнительные средства. То есть открывает путь к принципиально новой экономике, новым подходам, новой системе рынка» — сообщается на сайте министерства.

Среди таких решений в министерстве рассматривают создание центров обработки данных (ЦОД) рядом с АЭС. По данным Минэнерго, в «Энергоатоме» был разработан пилотный проект по присоединению потребителей ЦОД мощностью до 1000 МВт к электрическим сетям, с выделением первой очереди 30 МВт, в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре.

Майнинг криптовалют на так называемых «фермах» требует высокого потребления электроэнергии, стабильного интернета, системы для подачи свежего отфильтрованного воздуха и отвода горячего, огромное количество вентиляторов. То есть все эти условия технически можно организовать на АЭС.

Легализация подпольного бизнеса

Интересно, что майнят криптовалюту на Украине в основном подпольно. Эта деятельность хоть и не требует лицензии, но регулярно становится объектом интереса силовиков.

Правоохранители регулярно отчитываются об уголовных делах в отношении добытчиков биткоина. Так, нелегальную майнинговую ферму обнаружили на Львовской железной дороге. Техника была подключена к электросети «Укрзализныци». Ориентировочная сумма убытков предприятию составила 1 млн грн.



«Майнинговая ферма» на железной дороге

Криптовалюту нелегально добывали на компьютерах украинской судебной администрации. Кроме этого, компьютерное оборудование судебной администрации нелегально использовали для работы трех интернет-магазинов и ресурса для любителей мотоциклов.

Занимались майнингом и на Южно-Украинской АЭС. То есть идея Минэнерго не нова.

Компьютерную технику в режимных помещениях АЭС обнаружили сотрудники СБУ. По информации силовиков, к этому, возможно, были причастны и сотрудники Нацгвардии, охранявшие АЭС. Им инкриминировали разглашения сведений о физической защите АЭС, что является государственной тайной.

В других похожих случая майнеров обвиняли в незаконном использования мощностей и электроэнергии предприятий, установке вредоносного программного обеспечения (ч. ч. 1, 2 ст. 361, ч. 1 ст. 361 (1)). Санкции данных статей предусматривают до 6 лет лишения свободы.

Особый интерес к майнерам проявляла СБУ. В 2017 году, когда биткоин стоил баснословные 20 тысяч долларов за монету, «контора» активно подключилась к установлению контроля над этим рынком. Уголовные дела против майнеров посыпались, как из рога изобилия. Причем возбуждались они по самым разным статьям — например, ч.2 чт.200 УК Украины — «Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления».

То есть не за майнинг криптовалют, который не является правонарушением. Но поскольку для него нужны отдельные помещения и много электроэнергии, то часто «фермы» устраивают прямо на предприятиях, в цехах, где есть нужная вентиляция и место для размещения техники. Этот способ, пока биткоин стоил дорого, действительно позволял много зарабатывать на криптовалютах. Но и делал майнеров уязвимыми перед спецслужбами.

Впрочем те, кто работал легально, тоже не чувствовали себя в безопасности. Известны истории, когда именитых украинских майнеров похищали и вымогали деньги.

Те же, кто майнили дома, могли рассчитывать на неплохой для Украины доход — 1-2 тысячи долларов в месяц. Но доход этот все равно считался государством нелегальным.

Легалайз криптовалюты на Украине

Почему майнинг вообще стал так популярен на Украине? Дело в том, что в стране относительно дешевая электроэнергия. Что позволяет иметь более высокую прибыль

Однако государство сразу дало понять, что такое бесконтрольное зарабатывание ему не по нраву.

В 2014 году Нацбанк заявил, что использование биткойнов связано с повышенными рисками (отмывание средств, финансирования терроризма) и назвали криптовалюту денежным суррогатом, который не имеет обеспечения реальной стоимостью и не может использоваться как средство платежа, поскольку это противоречит нормам украинского законодательства.

В 2017 году в Нацбанке сообщили, что начали присматриваться к опыту внедрения инновационных продуктов на рынке платежей и отслеживает политику центральных банков других стран.

В том же году в Верховную Раду поступил проект Закона 7183 «Об обращении криптовалют на Украине». Он предлагал признать криптовалюту программным кодом, который является объектом права собственности, и обложить виртуальную валюту налогом.

В тексте документа давались определения о том, что такое блокчейн, майнер и криптовалютная биржа. Также проект закона предусматривал свободный обмен криптовалют на другие ценности, услуги или товары. Однако этот законопроект так и не дошел до зала. Он был отозван в августе 2019 года и до сих пор на стадии рассмотрения в комитетах парламента.

Но вопрос функционирования криптовлюты на Украине продолжали изучать на уровне правительства. В 2018 году в Минэкономразвития сообщили, что инициируют легализацию криптовалют на Украине. Об этом говорилось в Концепции государственной политики в сфере виртуальных активов.

Через год в новосозданном Министерстве цифровой трансформации отчитались, что планируют в течение ближайших двух-трех лет легализовать майнинг, привлечь на Украину международные криптовалютные биржи, а также перевести государственные реестры на блокчейн.

Впервые понятие «криптовалюта» в действующем законе на Украине было использовано во вступившем в силу в октябре 2019 года законе Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции» № 140-IX.

На его основании в марте 2020 года НАПК опубликовало правила декларирования криптовалют. При подаче декларации, их нужно внести в раздел «Нематериальные активы». Записать нужно как свои токены, так и принадлежащие членам семьи. Стоимость криптовалюты указывается по состоянию на последний день отчетного периода.

То есть пока что добыча криптовалют в стране никак не легализована. И можно ли создавать «фермы» при атомных электростанциях, как будут с этого выплачиваться налоги, а главное — кто будет получать с этого доход — пока эти вопросы остаются без ответа.

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Виктория Венк