Новости Украины и Новороссии 08 мая 2020
- 13:17 Премьер Шмыгаль запретил на Украине День Победы.
- 08:37 Помпео пообещал Украине продолжить «создавать издержки» для России.
- 08:08 Саакашвили назвал свое новое назначение «неординарным шагом» Зеленского.
- 07:55 Кабмин Украины опубликовал указ об ослаблении карантина с 11 мая.
- 03:30 Атомные копатели: Зачем на украинских АЭС хотят майнить криптовалюту (ФОТО).
- Вчера 23:31 Турецкие корни полковника Ахмедова.
Премьер Шмыгаль запретил на Украине День Победы
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Помпео пообещал Украине продолжить «создавать издержки» для России
Фото: globallookpress.com
Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пообещал, что Вашингтон продолжит «создавать издержки» для России за счёт санкций из-за ситуации с Минскими соглашениями и Крымом. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США, передает RT.
Помпео подчеркнул приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.
Он также осудил попытки «использовать» пандемию коронавирусной инфекции «для распространения дезинформации и ещё большего ограничения передвижения наблюдателей ОБСЕ и гуманитарных организаций на востоке Украины».
Ранее три экс-посла США в Киеве — Стивен Пайфер, Джон Хёрбст и Уильям Тейлор — в публикации издания NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса как возможностью для оказания давления на Россию и «возвращения» Крыма Украине.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал подобные точки зрения абсурдными.
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Саакашвили назвал свое новое назначение «неординарным шагом» Зеленского
Фото: Reuters / © Valentyn Ogirenko
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили после назначения на пост главы исполнительного комитета реформ назвал это кадровое решение президента Украины Владимира Зеленского «неординарным шагом», пишет газета “ВЗГЛЯД“.
Саакашвили добавил, что незадолго до публикации указа вновь встречался с Зеленским. «Президент [Украины Владимир Зеленский] очень решительно настроен на радикальные реформы и изменения», – отметил экс-губернатор Одесской области.
Накануне Зеленский 7 мая подписал указ о назначении экс- губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии главой исполнительного комитета реформ. Ранее Саакашвили заявлял, что Зеленский предложил ему должность вице-премьера по вопросам реформ.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала рассмотрение Киевом кандидатуры Саакашвили неприемлемым и вызывающим полное непонимание. Власти Грузии пригрозили отозвать посла с Украины, если Саакашвили будет назначен на любую должность в этой стране.
В Кремле отмечали, что возможное назначение будет делом самих украинцев, при этом в целом участие Саакашвили в политике назвали «очень плохой приметой». В Госдуме уже предсказали провал Саакашвили в новой должности на Украине.
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Кабмин Украины опубликовал указ об ослаблении карантина с 11 мая
Фото: globallookpress.com
На Украине с 11 мая будет разрешена работа летних площадок кафе и ресторанов, парикмахерских и салонов красоты, музеев, сервисов бытовых услуг, также откроются парки, скверы и прибрежные зоны.
Соответствующее постановление опубликовано на сайте украинского правительства, передает RT.
Деятельность указанных объектов разрешается при условии строгого соблюдения противоэпидемических мероприятий, включающих социальное дистанцирование, масочный режим и регулярную дезинфекцию.
В частности, с 11 мая разрешено открыть объекты оптово-розничной торговли непродовольственными товарами (кроме торгово-развлекательных центров), стоматологические кабинеты, нотариальные, аудиторские и адвокатские конторы.
Кроме того, разрешено возобновить репетиции в театрах, цирках и концертных организациях при участии не более 50 человек, а также тренировки спортивных национальных сборных команд.
Ранее сообщалось, что число выявленных на Украине случаев инфицирования коронавирусной инфекцией достигло 13 691.
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Атомные копатели: Зачем на украинских АЭС хотят майнить криптовалюту (ФОТО)
В то время как Китай тестирует внедрение цифрового юаня, на Украине на уровне правительства рассматривают возможность майнить криптовалюты, используя мощности АЭС.
Чтобы зарабатывать блокчейн-деньги, нужны компьютеры и много электроэнергии. При этом в стране сейчас излишек производства тока — из-за спада экономики. Поэтому его решили направить на зарабатывание крипто-денег.
О создании национальной криптовалюты речь пока не идет, так что, скорее всего о генерировании уже существующих: биткоина и других. Пилотный проект может стартовать в Энергодаре Запорожской области. На «Энергоатоме» должны проработать нормативные и технические вопросы до 8 мая.
Интересно, что майнинг криптовалют на Украине является нелегальным промыслом и до недавних пор СБУ и полиция возбуждала против «майнеров» уголовные дела и проводила на них облавы.
С точки зрения законодательной базы все остается по-прежнему: «добыча» криптовалют на Украине находится вне закона.
В чем тогда замысел правительства, разбиралось издание «Страна».
Энергодар будет столицей майнинга
5 мая стало известно, что после того, упал спрос на вырабатываемое Украиной электричество, Минэнерго поручило руководству «Энергоатома» изучить возможность майнинга криптовалют.
Поручение Минэнерго, адресованное директору развития ядерной энергетики и атомной промышленности ГП «НАЭК «Энергоатом», опубликовал нардеп от «Слуги народа» Гео Лерос.
В документе речь о том, что на «Энергоатоме» до 8 мая должны проработать нормативные и технические вопросы возможной реализации проектов по майнингу криптовалют с целью обеспечения дополнительных рынков сбыта электроэнергии, произведенной на АЭС.
В Минэнерго официально прокомментировали свое поручение «Энергоатому». На сайте ведомства сообщается, что на сегодня на Украине есть профицит производства электроэнергии, обусловленный, в том числе и влиянием пандемии коронавируса на национальные экономики.
«Для украинской энергетики это означает более серьезные вызовы, на которые государство, власть и общество должны реагировать оперативно, применять новые подходы» — пояснили в Минэнерго. Там напомнили, что Владимир Зеленский определил курс Украины на диджитализацию.
«Что это значит? Можно остаться в советской модели, то есть тратить ресурсы на поддержку того, что есть, но при этом должны осознать, что это создает идеальные условия для коррупционных злоупотреблений, и заплатят за это граждане Украины из своих карманов. Однако есть другой путь к успешному будущему. Можем реально трансформировать „пассив“ в „актив“. Имея профицит атомной генерации, один из современных инструментов использования избыточной электроэнергии — направление ее на майнинг криптовалюты. Это не только позволит сохранить гарантированное нагрузки на АЭС, но и даст возможность предприятиям привлечь дополнительные средства. То есть открывает путь к принципиально новой экономике, новым подходам, новой системе рынка» — сообщается на сайте министерства.
Среди таких решений в министерстве рассматривают создание центров обработки данных (ЦОД) рядом с АЭС. По данным Минэнерго, в «Энергоатоме» был разработан пилотный проект по присоединению потребителей ЦОД мощностью до 1000 МВт к электрическим сетям, с выделением первой очереди 30 МВт, в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре.
Майнинг криптовалют на так называемых «фермах» требует высокого потребления электроэнергии, стабильного интернета, системы для подачи свежего отфильтрованного воздуха и отвода горячего, огромное количество вентиляторов. То есть все эти условия технически можно организовать на АЭС.
Легализация подпольного бизнеса
Интересно, что майнят криптовалюту на Украине в основном подпольно. Эта деятельность хоть и не требует лицензии, но регулярно становится объектом интереса силовиков.
Правоохранители регулярно отчитываются об уголовных делах в отношении добытчиков биткоина. Так, нелегальную майнинговую ферму обнаружили на Львовской железной дороге. Техника была подключена к электросети «Укрзализныци». Ориентировочная сумма убытков предприятию составила 1 млн грн.
«Майнинговая ферма» на железной дороге
Криптовалюту нелегально добывали на компьютерах украинской судебной администрации. Кроме этого, компьютерное оборудование судебной администрации нелегально использовали для работы трех интернет-магазинов и ресурса для любителей мотоциклов.
Занимались майнингом и на Южно-Украинской АЭС. То есть идея Минэнерго не нова.
Компьютерную технику в режимных помещениях АЭС обнаружили сотрудники СБУ. По информации силовиков, к этому, возможно, были причастны и сотрудники Нацгвардии, охранявшие АЭС. Им инкриминировали разглашения сведений о физической защите АЭС, что является государственной тайной.
В других похожих случая майнеров обвиняли в незаконном использования мощностей и электроэнергии предприятий, установке вредоносного программного обеспечения (ч. ч. 1, 2 ст. 361, ч. 1 ст. 361 (1)). Санкции данных статей предусматривают до 6 лет лишения свободы.
Особый интерес к майнерам проявляла СБУ. В 2017 году, когда биткоин стоил баснословные 20 тысяч долларов за монету, «контора» активно подключилась к установлению контроля над этим рынком. Уголовные дела против майнеров посыпались, как из рога изобилия. Причем возбуждались они по самым разным статьям — например, ч.2 чт.200 УК Украины — «Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления».
То есть не за майнинг криптовалют, который не является правонарушением. Но поскольку для него нужны отдельные помещения и много электроэнергии, то часто «фермы» устраивают прямо на предприятиях, в цехах, где есть нужная вентиляция и место для размещения техники. Этот способ, пока биткоин стоил дорого, действительно позволял много зарабатывать на криптовалютах. Но и делал майнеров уязвимыми перед спецслужбами.
Впрочем те, кто работал легально, тоже не чувствовали себя в безопасности. Известны истории, когда именитых украинских майнеров похищали и вымогали деньги.
Те же, кто майнили дома, могли рассчитывать на неплохой для Украины доход — 1-2 тысячи долларов в месяц. Но доход этот все равно считался государством нелегальным.
Легалайз криптовалюты на Украине
Почему майнинг вообще стал так популярен на Украине? Дело в том, что в стране относительно дешевая электроэнергия. Что позволяет иметь более высокую прибыль
Однако государство сразу дало понять, что такое бесконтрольное зарабатывание ему не по нраву.
В 2014 году Нацбанк заявил, что использование биткойнов связано с повышенными рисками (отмывание средств, финансирования терроризма) и назвали криптовалюту денежным суррогатом, который не имеет обеспечения реальной стоимостью и не может использоваться как средство платежа, поскольку это противоречит нормам украинского законодательства.
В 2017 году в Нацбанке сообщили, что начали присматриваться к опыту внедрения инновационных продуктов на рынке платежей и отслеживает политику центральных банков других стран.
В том же году в Верховную Раду поступил проект Закона 7183 «Об обращении криптовалют на Украине». Он предлагал признать криптовалюту программным кодом, который является объектом права собственности, и обложить виртуальную валюту налогом.
В тексте документа давались определения о том, что такое блокчейн, майнер и криптовалютная биржа. Также проект закона предусматривал свободный обмен криптовалют на другие ценности, услуги или товары. Однако этот законопроект так и не дошел до зала. Он был отозван в августе 2019 года и до сих пор на стадии рассмотрения в комитетах парламента.
Но вопрос функционирования криптовлюты на Украине продолжали изучать на уровне правительства. В 2018 году в Минэкономразвития сообщили, что инициируют легализацию криптовалют на Украине. Об этом говорилось в Концепции государственной политики в сфере виртуальных активов.
Через год в новосозданном Министерстве цифровой трансформации отчитались, что планируют в течение ближайших двух-трех лет легализовать майнинг, привлечь на Украину международные криптовалютные биржи, а также перевести государственные реестры на блокчейн.
Впервые понятие «криптовалюта» в действующем законе на Украине было использовано во вступившем в силу в октябре 2019 года законе Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции» № 140-IX.
На его основании в марте 2020 года НАПК опубликовало правила декларирования криптовалют. При подаче декларации, их нужно внести в раздел «Нематериальные активы». Записать нужно как свои токены, так и принадлежащие членам семьи. Стоимость криптовалюты указывается по состоянию на последний день отчетного периода.
То есть пока что добыча криптовалют в стране никак не легализована. И можно ли создавать «фермы» при атомных электростанциях, как будут с этого выплачиваться налоги, а главное — кто будет получать с этого доход — пока эти вопросы остаются без ответа.
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Виктория Венк
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Турецкие корни полковника Ахмедова
"Джокер ДНР" о полковнике ГУР МОУ Ахмедове, который еще в 2009-м году был завербован турецкой разведкой.
Турецкие корни полковника Ахмедова
15 апреля в Крыму была задержана группа украинских шпионов, которые действовали под руководством начальника Херсонского подразделения украинской военной разведки Главного управления разведки Министерства обороны Украины – полковника Ахмедова Олега Алишеровича, 1975 года рождения, уроженца г.Феодосия.
Мне стал интересен этот человек и я решил взять его в свои ряды, но он испугался и отказал мне. Это непростительно!!!! Поэтому, я приказал своим шпионам нарыть на него компромат. Я опубликую только маленькую часть имеющихся у меня данных. Я люблю интриговать.
В военную разведку Ахмедов попал из войск береговой обороны ВМС Украины. В 2009 г. был переведен в разведывательное управление ВМСУ, в котором курировал деятельность 73 морского центра специальных операций ВСУ (г.Очаков) и 72 центра информационно-психологических специальных операций (на тот момент дислоцированном в г. Севастополе).
В 2009 г. по линии обмена в рамках международного сотрудничества Ахмедов был направлен на обучение в Академию ВМС Турции (г. Стамбул), где и был завербован Турецкой разведкой. После обучения и возвращения на Украину Ахмедов неприкрыто контактировал с представителями турецкого дипломатического корпуса на Украине (турецкие военные разведчики под прикрытием) в связи с чем попал в поле зрения СБУ.
Из-за подозрений в связях с турецкими спецслужбами во избежание шпионского скандала со страной-членом НАТО в 2012 г. Ахмедова перевели на должность заместителя начальника 73 мцсо ВМСУ (г. Очаков, центр подготовки морских диверсантов) с понижением. Однако, в том же году при содействии личных связей в руководстве разведуправления ВМСУ Ахмедова забрали в оперативное подразделение ГУР МО Украины в г. Одессе.
В военной разведки карьерное продвижение давалось Ахмедову с трудом из-за сохранявшихся к нему подозрений, а также отсутствия значимых успехов в оперативно-служебной деятельности.
После переворота в 2014 году положение Ахмедова значительно улучшилось. Он понял, что играя роль жёсткого русофоба можно сделать карьеру в новых условиях украинской реальности. Офицер был переведён на крымское направление, где возглавил оперативную группу, которая дислоцируется в г. Херсоне.
Ахмедов активно использовал представителей крымско-татарской диаспоры. Это обусловлено этническим происхождением Ахмедова (отец уроженец Узбекистана, а мать уроженка Казахстана).
Ахмедов установил полезные контакты с руководителями крымско-татарских диаспорных структур, а также исламских религиозных центров, которые использует в разведывательной деятельности.
Турецкие спецслужбы также не забыли своего подопечного и эффективно используют его в своих целях, первоочередной из которых, является усиление влияния Анкары в черноморском регионе. Активная работа против русскоязычного населения Крыма, выдаваемая за антироссийскую позицию – эффективное прикрытие для его работы на турок.
Если клоуны из СБУ тщательно проверят все источники доходов Ахмедова, то с лёгкостью выйдут на турецких покровителей и мне не придётся больше ничего публиковать.
(с) Джокер ДНР
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