Рахманинов. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром, 1 часть. Солист Вадим Сахаров (1982)
Первую часть Концерта № 2 для фортепиано с оркестром c-moll, op. 18 Сергея Рахманинова исполняют Вадим Сахаров и Образцово-показательный оркестр комендатуры Московского Кремля. Дирижер – Виктор Иванов.
Фрагмент концертной программы “Звучит духовой оркестр”.
ТО Экран, 1982 г.
#гостелерадиофонд #СергейРахманинов #ДуховойОркестр
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