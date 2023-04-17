Пятая колонна волнуется
Либералы недоумевают. Как так, нашему подельнику дали https://t.me/boris_rozhin/83185 25 лет тюрьмы, а маньякам и педофилам дают меньше. Как же так? За что?
Глупышки не понимают, что с точки зрения государства и общества эта публика сейчас выглядит хуже маньяков и педофилов. Потому что маньяки и педофилы, это больные люди совершающие уголовные преступления, а люди типа Кара-Мурзы это враги, которые сознательно ведут свою деятельность направленную на деструкцию общества и государства, а также открыто сотрудничающие с вражескими странами и нацистским режимом на Украине.И в этом плане они представляют большую опасность (особенно в условиях войны, где враг ставит своей целью уничтожение России в ее текущих границах), нежели обычные маньяки и педофилы (что не отменяет вопрос необходимости отмены моратория на смертную казнь для маньяков и серийных педофилов).
А четвертак, это уже даже не намек, а сигнал, что время полумер и сантиментов закончилось.Теперь уже. оглядываясь на это дело, длительные сроки могут получать и другие представители открытой пятой колонны, которые еще не сидят и не свалили по каким-то причинам за рубеж. Уверен, что это не единственный "четертак", который мы увидим. Как очный, так и заочный.
PS. До кучи. Выступление https://www.youtube.com/watch?v=aIP6q_RJ8PM Кара-Мурзы в Аризоне с призывами поставок оружия на Украину. При Сталине это сразу 58-я и в расход.
PS2. Британский паспорт Кара-Мурзы в России совершенно не канает – РФ не имеет https://t.me/boris_rozhin/83195 соглашений с Британией о признании двойного гражданства. Так что истерика в Лондоне РФ врядли обеспокоит.
а чем лучше эта сволочь со своим законопроектом -здесь некоторым он нравился и он тут печатался часто:
“Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия – За правду» Анатолий Вассерман подготовил законопроект, который предлагает обязать граждан, хранящих наличные в рублях и валюте в сумме свыше 1 млн рублей, сообщать об этом в налоговую службу.”
п.с. смена рыжего на др.картавого ничего не меняет для ванек..А пока это выглядит так..Последние статьи истерики Марго (“если они вернутся ,я уйду с каналов “-вот кому она на хрен приснилась эта армянка плодовитая со своим недорослем геворкяном и их фильмишкми про любофф в крыму,вместо СВО.А вой Михалкова ,что не тем дают деньги и должности (место завед.пушкинским музеем попало в руки такой же русофобки ,как и только что снятой)-это всего лишь вой ,что не его клану перепало..ДерутсЯ баре ,прикрываясь патриотизмом и ужесточают жизнь простых людей..Все от лукавого и все полуфейк…везде и в РФ ,и в РБ и в Укре -не говоря уже там о Азии ,хотя там феодализм даже честнее и прозаичнее -не прячутся..
Нету у простых людей миллионов.
А если и есть, то только в минусах. (долги в банке)
Поэтому у меня лет… днадцать назад как (ещё до прочтения Гвидоновского :пророк Иссая был не прост, другим давал он только в рост, на тот момент не мог знать он, что бывает крен с винтом) созрела “национальная идея”
Берём и не отдаём.
Марина – женщина, но ни разу она не вела себя здесь так, как Вы в варианте со взявшим Вас на испуг loko..
Вёл себя как? Договаривайте уже…
Посмотрим и на Ваши, своеобразные пугалки.., – меня. Чужого смотрю уже на каком то суде встретить решили. Не того ли света?
именно поэтому они сегодня отбирают у народа наличные ,именно поэтому никто не может заработать их,потому что все вокруг они считают только своим.Ибо они же привыкли к красивой жизни ,а” эти же могут и так жить”,зачем им..Я согласна ,если бы ты такое сообщество организовывал -взять побольше ,попробовать что то и не отдать им..Они и не заметят этой мелочи ,просто им не нужен прецедент..А то ,что ты тащишь их в поля ,леса горбатиться-если от души -так рано -придет время -сами все поймут ,что Земля спасает ..а сегодня -это чей-то проект ,а значит это ложь…
Найдите и обоснуйте, – чей проект?
С вашими то талантами и свой неплохо бы предложить.
Только не Гвидоновский “двухтысячелетний”. – где у него какой год “согры” все цветут.., – да отцвести не могут.