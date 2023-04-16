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Секреты здоровья детей. Здоровьесберегающие технологии / В.Ф. Базарный

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Секреты здоровья детей. Пособие для педагогов, директоров школ и родительских сообществ по применению здоровьесберегающих технологий в детских садах и образовательных учреждениях.

Здоровьесберегающие технологии Владимира Филипповича Базарного ещё в Советском Союзе прошли все виды государственных сертификаций и подробно изложены в методических пособиях для медицинских работников и педагогов всех уровней. На сегодняшний день они признаны лучшими в мире методиками по сохранению здоровья детей в детских садах, а также в начальных, средних и высших учебных заведениях. Сегодня они применяются во многих частных и некоторых государственных школах России, Азербайджана, Австралии, Беларуси, Германии, Канады США, Финляндии, Швейцарии, Швеции и других стран.

Владимир Филиппович Базарный: доктор медицинских наук; офтальмолог, хирург высшей квалификации; педагог, почётный работник общего образования Российской Федерации.
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Все необходимые методические материалы по здоровьесберегающим технологиям В.Ф.Базарного и консультацию по их применения на практике вы можете получить на этих ресурсах:
http://www.hrono.ru/proekty/bazarny/bazarnymenu.php
http://www.hrono.ru/proekty/bazarny/

Группа «Здоровьесберегающие технологии» в ВК:
https://vk.com/npo_zst

Группа «Здоровьесберегающие технологии» в Телеграмм:
https://t.me/zst_rus

НПО «Здоровьесберегающие технологии» (заказать классы здоровья, пройти обучение с выдачей удостоверения, карта школ и детских садов по методике В.Ф.Базарного):
https://npozst.ru/

#базарный #здоровьедетей #технологииздоровья
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2RIiFn_ohUA
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