Здоровье детей

Существуют предания, что ещё в древнем Риме существовала практика, когда новорожденным детям рабов намеренно производили опасные манипуляции с шеей, чтобы они вырастали подавленными, заторможенными и недоразвитыми. Был специально обученный человек, который по особой методике намеренно травмировал шею у младенцев.

Процесс рождения оказывает колоссальное влияние на жизнь человека. Для ребёнка это первый опыт преодоления трудностей, и то, как проходили роды, может влиять на осанку, характер и примитивные рефлексы, на способность преодоления стрессовых ситуаций, на способность раскрытия творческого потенциала.

При разговоре с их родителями была обнаружена закономерность: те ребята, у кого были проблемы или осложнения при рождении, испытывают сложности с концентрацией внимания, с усидчивостью, памятью, имеют проблемы с преодолением физических и умственных нагрузок.

За годы работы с детьми в учебном заведении, была выявлена проблема: одни дети справляются с нагрузкой обучения благополучно, а другие, даже при сильном желании, нет. Кто-то благополучно выполняет поставленные задачи в стрессовой ситуации, а у кого-то возникает состояние скованности и подавленности.



С 1950 годов в нашей стране внедрена методика родовспоможения, которая зачастую приводит к повреждению шейного отдела позвоночника. В монографии «Поздние осложнения родовых повреждений нервной системы» Казанского университета , 1990г., невропатолог А.Ю. Ратнер пишет:

"Не декларируемая в руководстве, но часто существующая на практике, тактика подавления потуг при извлечении плода. При этом неизбежна тяга за голову – и, следовательно, вытягивание туловища плода за шею, с некоторой степенью опасности для позвоночной артерии."

Васильева Людмила Фёдоровна, профессор, доктор медицинских наук, академик РАМТН:

"Очень многие нарушения шейного отдела, которые у многих есть сейчас – это последствия перенесённой родовой травмы.

В норме, при рождении, проходя родовые пути, ребёнок не должен чувствовать боли, потому что физиологически он находится в повышенной активности парасимпатической нервной системы.



Т.е. во время рождения у плода снижена чувствительность, снижен тонус, чтобы он мог благополучно пройти все бугорки и все выступы. И у него снижена потребность в кислороде. И только когда он рождается и производится шлепок по тазу, возникает активация краниосакрального ритма, ребёнок делает резкий вдох и тогда активность парасимпатической нервной системы переходит в симпатическую нервную систему.

Но дело в том, что многие матери повышенно возбуждены во время родов, они очень активны, они начинают резко волноваться, кричать. Они возбуждены настолько, что у них повышается уровень адреналина в крови.

Из-за этого у ребёнка активность парасимпатической нервной системы переходит в симпатическую. То есть, он становится гиперактивным, он всё чувствует во время рождения, он требует кислород, он глотает околоплодные воды.



А самое главное, любое прикосновение к костям матери вызывает у малыша двигательную активность. Он просто бьётся о кости таза и поэтому возникает такая травматизация.

В данном случае, переход от парасимпатической к симпатической нервной системе происходит не после родов, а во времяродов. В результате естественный процесс рождения превращается в мощнейший стресс для новорожденного."

И нужно ещё учесть новые способы обезболивания матери при родах, например эпидуральная анестезия, при которой роженица не чувствует боли.



А раз нет боли, то мозг женщины не вырабатывает те гормоны, которые отвечают за снижение чувствительности у женщины и у ребёнка.



И ребёнок, в отличии от матери, чувствует всё вдвойне.

Как следствие, часто такие дети подвержены страхам, агрессивны, перевозбуждены. Такие дети не выносят, чтобы к ним прикасались. От прикосновений замирают. Страдает глубинная миофасцальная цепь. Такие дети часто травмируются, часто возникает гипермобильность суставов, повышенная подвижность.

Несколько слов о рождении детей при помощи кесарева сечения.

Вот что сказал Молотков Сергей Викторович – Президент Московской Ассоциации прикладной кинезиологии:

"Когда дети рождаются при помощи Кесарева сечения, ребёнок не проходит при появлении на свет родовые пути матери, Такой ребёнок растёт самым настоящим потребителем. Он не способен никакие задачи решать самостоятельно, постоянно держится за юбку матери или за руку отца. У него претензии постоянно какие-то к родителям, потому, что ему чего-то не хватает, недостаёт. Находится в такой тактике потребительской. Со временем примитивные рефлексы должны истощаться, но у таких детей они не истощаются, они работают по принципу всё или ничего и этим самым не дают нервной системе правильно развиваться, созревать."

Михаил Сватковский – кандидат медицинских наук, врач-ортопед, флеболог, педиатр. Пожалуй, один из немногих, кто по личной инициативе провёл собственное исследование здоровья школьников при поддержке департамента образования Кировской области.

«В результате осмотра детишек в возрасте от 4-5 лет до 13-14 лет было выявлено, что здоровых детей почти нет.



По статистике, на территории Российской федерации количество здоровых детей рождается не свыше 5% . Когда мы провели исследования в 3х школах города Кирова, то, к сожалению, мы эту статистику подтвердили. Количество здоровых детей составило примерно 4 %. Их обследовали врачи травматологи ортопеды и врач невролог.

Первая жалоба, когда мы говорим о здоровье детей – это их утомляемость.

Т.е. они не могут сидеть на занятиях, они не могут выполнять весь спектр заданий, который на них в данном возрасте накладывается. Гипервозбудимость, плохое запоминание, плохой сон, капризность, жалобы на боли головы, жалобы на усталость тела, повышенная потливость и ряд других жалоб, которые вроде бы не связанны между собой.

Я сейчас скажу то, что не понравится очень многим:

- Это клиника интоксикации тяжелыми металлами головного мозга.

Каким образом возникает интоксикация тяжелыми металлами головного мозга у ребёнка?

На сегодняшний день сложилась такая ситуация, что информация, которая является достоверной, по каким-то причинам скрывается от родителей. Поскольку родители являются основными носителями принятия решений о здоровье и судьбе своих детей до совершеннолетия, то родители принимают решения о действии или бездействии на основе полученных из разных источников.

Откуда берутся тяжелые металлы в организме в таком количестве? Мы не кушаем ртуть, мы не курим уран и т.д.

Самое частое, откуда появляются тяжёлые металлы в нашем организме – это вакцина.

Есть чёткая доказательная база, что каждая вакцина содержит, как минимум несколько компонентов, которые являются токсическими для мозга человека.

В каждой вакцине содержится соль ртути, которая в 20 раз токсичнее, чем сама ртуть.

В каждой вакцине содержится алюминий, формальдегид.

И это только несколько компонентов, на самом деле их гораздо больше, просто состав вакцин держится в секрете и ни на одной ампуле вещества это не пишется.

Вопрос – почему? Почему данная информация скрывается от медиков?

Все дети, прошедшие через нашу клинику, имеют интоксикацию солями тяжёлых металлов, и при опросах выясняется, что все эти дети прошли полную схему вакцинации».

В 2009 году проводились исследования по гепатиту B. У мальчиков, которые получили вакцину против гепатита В, в течении первого года жизни, частота развития аутизма была в 2,94 выше, чем у невакцинированных. Ртуть способна проникать через плаценту и гематоэнцефалический барьер.

Министерство здравоохранения США и Американская академия педиатрии пришли к выводу, что у некоторых детей кумулятивные уровни ртути в тканях к шести месяцам жизни превышают «безопасные» величины. Агентство по защите окружающей среды считает безопасным потребление ртути до 0,1 мкг/кг в день. Ребёнок в США получает к двум годам до 237 мкг ртути с вакцинами.

Среднее содержание тяжёлых металлов в вакцинах:

Гепатит В: 12 мкг ртути ( превышение «безопасного» уровня в 30 раз).

АКДС и гемофильная палочка В: 50 мкг ртути (превышение «безопасного» уровня в 60 раз).

Полиомиелит: 62,5 мкг ртути (превышение «безопасного» уровня в 78 раз).

Токсичность тимеросала намного превышает таковую для металлической ртути.

В 1867 году

в Англии была введена обязательная вакцинация против оспы. Уклонившихся от неё наказывали. За 4 года вакцинации было подвергнуто 97.5% населения в возрасте от 2 до 50 лет. В 1871 году разразилась самая тяжелая эпидемия оспы в мире, унёсшая 44 840 жизней. За последующие 9 лет заболеваемость оспой возросла с 29 до 46 случаев на 100 000 населения.

В Японии обязательная вакцинация против оспы была введена в 1872 году. К 1892 в Японии было зарегистрировано 165 774 случая оспы и 29 979 смертельных случаев этой инфекции.

«На сегодняшний день число больных аутизмом в развитых странах, где вакцинация выведена на уровень обязательной и регламентируется на законодательном уровне, превосходит то количество больных детей аутизмом, где это делается на добровольной основе.



Есть чёткие статистические данные в конкретных известных медицинских публикациях, где сказано, что чем больше сделано вакцин от гепатита В, тем больше заболевших сахарным диабетом первого типа, который требует введение инсулина пожизненно. Есть прямая зависимость».

Каким образом влияет интоксикация тяжёлыми металлами на ребёнка?

Ребёнок, рожденный в роддоме по шкале Апгара, цифра 9 – это считается практически здоровый ребёнок. И вдруг, после первой прививки он становится длительно болеющий.

Какая связь? Да вроде никакой, совершенно!

Практически все педиатры не связывают возникновение тех или иных болезней с вакцинацией. Идёт ответ: " – после, не значит в следствии".

Т.е. они считают, что действия, которые были произведены до этого, не привели к тем изменениям состояния здоровья детей, про которые ведётся речь. А здесь мы занимаемся ортопедическими проблемами, неврологическими проблемами. Т.е. болевые синдромы, изменения управлением своим собственным телом.

Что такое ортопедия – это костный каркас, на который нанизаны мышцы, которые локомоторная база, перемещающая человека в пространстве. Если по каким-то причинам это нарушается, есть такое понятие – биомеханика, т.е. когда человек двигается с определёнными изменениями, то возникают сначала какие-то натяжения определённых элементов этого каркаса, потом возникает изменения функций элементов этого каркаса, а потом начинаются повреждения и вырождения, если это происходит во взрослом возрасте.

Но когда сюда приходят дети с проблемами опорно-двигательного аппарата в 10 лет, в 12 лет и выглядят, как старички, то возникает резонный вопрос: а что произошло за 10 лет, что они такими больными сюда пришли.

Нужно сидеть прямо, заниматься физкультурой, надо пить водичку, нужно кушать витамины, слушать маму и так далее. Это всё правильно, но это всё внешняя составляющая.

Если мы ждём, что ребёнок сядет правильно и у него не будет сколиоза – это профанация.

Почему? Потому что ребёнок должен сидеть правильно, если он может сидеть правильно! Он должен это уметь делать.

А если его мозг не может управлять его мышцами и держать его осанку правильно, то, какое тогда "правильно сидеть"?!

Хорошо, прибежали в спортивный зал. Ребёнку дали нагрузку. А нагрузку ребёнок не может переносить, потому что его мозг, который кричит от токсинов, не может управлять его мышцами. И ребёнок начинает повреждаться. Потому что он не может вытерпеть нагрузки, которая запланирована.

То же самое, он сидит на уроке и он не может сидеть на одном месте. Его состояние не позволяет ему просто себя зафиксировать на 45 минут, смотреть на учителя. Т.е. ему не уютно, не комфортно. У него токсин нужно выводить, а выводится токсин с помощью активных действий и движений.

Как можно изменить ситуацию?

Должна быть чёткая методическая работа с директорами школ, с учителями, с родителями на местах. Должен быть какой-то единый регламентирующий орган, информационный портал, который даёт достоверную информацию, неискаженную в угоду той или иной фирме, того или иного препарата, того или иного направления медицинской деятельности.

Второе – это уже сама система образования самих медицинских работников. Не просто посадить их на федеральные стандарты и платить зарплату, за то, что они собирают как можно больше больных людей, а именно, чтобы доктора были заинтересованы в уменьшении количества больных людей.

В древнем Китае император платил врачу, когда был здоров, когда он заболевал, почему-то доктора убивали. Хорошая мотивация была. А у нас сейчас очень хорошая мотивация, что ты выписал много таблеток, что ты правильно назначил метод лечения, которое чуть-чуть облегчает качество жизни».

Семимильными шагами идёт разрушение системы ценностей для человека. Практически вся информация есть в свободном доступе, пожалуйста, бери, читай и просвещайся. Но мало кто этим занимается.

Сейчас, среди людей до 30 лет отсутствует вектор саморазвития. Люди не готовы сами себя созидать. Т.е. уровень творца у них выключен, полностью.

Причина? Потому что людей химически изменяют, на уровне вакцины, химически изменяют на уровне лекарств, которые мы едим горстями. Им всё – равно, что с ними происходит, всё – равно, что происходит с их детьми, всё – равно, что происходит с их семьёй, в окружающем мире.

То есть создаётся информационное, духовное, ментальное воздействие на мозг, на химию, на гены людей, и тогда люди не осознают опасности происходящей с ними, с их родственниками, с их страной. И в итоге вектор развития этой страны стремится в никуда.

Это и есть вырождение.

Именно на родителях лежит ответственность за своих детей, за то, каким будет следующее поколение в физиологическом, психологическом и моральном плане.

Чтобы дети вырастали не только физически здоровыми, но и были душевно и духовно развитыми, нужно, чтобы они были обласканы родительской любовью, чтобы были защищены ею.

Из-за чисто функционального отношения: накормить, одеть, обеспечить развлечения, дети потом ищут любовь всю жизнь, часто попадая на её подмены. Для них любовь – это уже теперь не тепло, уют, много совместных домашних дел и разговоров.

Любить – от слова дарить, отдавать, а не брать и получать. Чтобы любовь не становилась функцией и не перемещалась в предметную деятельность, нужно, прежде всего, родителям не заменять свою любовь и внимание дорогими игрушками и подарками.

Чтобы традиционная семья базировалась на принципах любви, взаимоуважения и была важнейшей составляющей счастья и смысла жизни.

Максим Большаков. Представительство НИЦ "ЭНИО" г. Екатеринбург

Список использованной литературы.