Попытка военного переворота в Судане
В Судане с утра развернулись бои в столице между группировками военных. Силы спецназа пытаются захватить власть и занять президентский дворец и другие ключевые здания.
Армия применяет вертолеты и авиацию по мятежникам. В городе десятки погибших. На фото – горит штаю квартира сил спецназа Судана, по которой был нанесен ракетный удар https://t.me/boris_rozhin/83008 (видео удара). В международному аэропорту Судана уничтожено как минимум два авиалайнера. Также захвачено несколько египетских МиГ-29, а также арестованы египетские пилоты.
Разборки идут между двумя ветвями правящей военной хунты, которые вошли в клинч из-за невозможности перераспределения власти, что проистекает из амбиций отдельных генералов. Все происходящее является прямым следствием свержения Аль-Башира, что ввергло Судан в период нестабильности и череду попыток удачных или неудачных переворотов. Этот уже 4-й или 5-й после свержения Аль-Башира.
Так как Судан является важной частью стратегии России по расширению своего влияния в Африке, России выгодна стабилизация Судана и сохранение у власти военных, гарантировавших строительство военно-морской базы в Порт-Судане и логистической базы ЧВК "Вагнер". В принципе, Россия может работать там с обеими сторонами, кто бы из них там не победил, тем более и с теми и с другими раньше контактировали.Кремль выразил обеспокоенность происходящими в Судане событиями.
Судан же продолжит вкушать плоды демократических изменений после свержения Аль-Башира.
Еще видео боев тут https://t.me/boris_rozhin/83012
https://t.me/boris_rozhin/83028