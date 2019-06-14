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В Судане подавили попытку военного переворота

02:29. 14 июня 2019 Просмотров - 93 Нет комментариев Опубликовал:


Ситуация в Судане продолжает бодро развиваться.
После массового расстрела 3 июня, на днях в Судане произошли сразу две попытки военного переворота против военной хунты, которая сама пришла к власти в результате военного переворота, когда сначала генералы свергли Аль-Башира, а потом спешно сменили одного генерала на другого.
Стабильность Судану только снится. С одной стороны на улицах оппозиция продолжает требовать передать ей власть (особенно после убийств 3 июня), а теперь по заявлениям своих военных, внутри генералитета произошел раскол и одна из групп предприняла сразу 2 попытки свергнуть текущую военную хунту и установить новую. По делу о перевороте арестовано 68 человек. Касательно расстрела 3 июня военные заявили, что они хотели просто разогнать сидячий митинг, но в ходе реализации своих планов "допустили некоторые ошибки". Мол стрельба по толпе не планировалась, но так получилось, намекая на то, что военных спровоцировали провокаторы в толпе, а офицеры потеряли управление над ситуацией. Призывают понять и простить.Официальное расследование массового убийства 3 июня выйдет в субботу. Пока же, расправившись с "паршивыми овцами" в своих рядах, хунта предложила оппозиции провести новые переговоры в столице Эфиопии, чтобы найти некий компромисс, который поможет прекратить треш и угар, который уже несколько месяцев сотрясает Хартум.



По заявлениям оппозиции с начала протестов против Аль-Башира:

Погибших – 500 (странно круглая цифра)
Раненых – 723 (опять же странное соотношение убитых и раненых)
Арестованных и содержащихся в тюрьме – 650
Изнасилованных – 54
Пропавших без вести – 1000 (опять же, странно круглая цифра)



Сюда входят и протесты против Аль-Башиа и протесты против военной хунты.
В общем, к цифрам стоит относится критически, хотя кол-во жертв действительно существенное.



С Аль-Баширом жили весело, а без него еще веселей.
Никакой демократии в Судане разумеется не будет.
На типовые вопросы, за кого болеть, кто хороший, а кто плохой, то обе стороны там прямо скажем не без греха и стоят друг друга.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5064642.html

Метки: аль-башир, Африка, судан, хартум, хунта

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