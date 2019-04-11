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Военный переворот в Судане

08:34. 11 апреля 2019 Просмотров - 276 2 коммент. Опубликовал:


В Судане сейчас происходит военный переворот.

1. Военные заняли главную телерадиокомпанию страны, где в ближайшие часы будет сделано официальное заявление от командования армии. Пока что зрителей развлекают патриотическими песнями.
2. Блокирована резиденция президента Аль-Башира и здание парламента. Идут аресты политических функционеров. Есть сообщения, что арестован вице-президент Судана (арестован на армейском КПП при попытке выехать из столицы), а также аресте министра обороны и личной охраны Аль-Башира.
3. Ряд источников сообщает, что "Аль-Башир ушел/уйдет в отставку", что официально будет сделано после объявления по ТВ. Есть также неподтвержденные сообщения, что он уже покинул страну.
4. Ограничены вылеты из международного аэропорта в Хартуме до разрешения политического кризиса. В стратегических районах страны для усиления безопасности размещается бронетехника. Ключевые дороги и мосты взяты под охрану.
5. В Хартуме продолжаются протесты против Аль-Башира, но без боестолкновений, после того как командование полиции приказало не применять огнестрел против протестующих и были прекращены столкновения полиции с военными. Начальник полиции Хартума сегодня был арестован, как и министр МВД.
6. По данным военным, в ходе вчерашних протестов погибло 11 человек.
7. После арестов руководства полиции, армия по распоряжению командования военной разведки блокирует хартумскую полицию (по одним данным просто блокируют, по другим – идет разоружение полицейских).

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4911788.html

Метки: аль-башир, Африка, судан

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2 коммент.»

  • 5027 2553
    XAPOH 11 апреля 2019 в 9:55 Ссылка
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    Замечательная новость из Хартума. Но она была бы просто великолепной, если’б пришла из Москвы!

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