Военный переворот в Судане

В Судане сейчас происходит военный переворот.1. Военные заняли главную телерадиокомпанию страны, где в ближайшие часы будет сделано официальное заявление от командования армии. Пока что зрителей развлекают патриотическими песнями.2. Блокирована резиденция президента Аль-Башира и здание парламента. Идут аресты политических функционеров. Есть сообщения, что арестован вице-президент Судана (арестован на армейском КПП при попытке выехать из столицы), а также аресте министра обороны и личной охраны Аль-Башира.3. Ряд источников сообщает, что "Аль-Башир ушел/уйдет в отставку", что официально будет сделано после объявления по ТВ. Есть также неподтвержденные сообщения, что он уже покинул страну.4. Ограничены вылеты из международного аэропорта в Хартуме до разрешения политического кризиса. В стратегических районах страны для усиления безопасности размещается бронетехника. Ключевые дороги и мосты взяты под охрану.5. В Хартуме продолжаются протесты против Аль-Башира, но без боестолкновений, после того как командование полиции приказало не применять огнестрел против протестующих и были прекращены столкновения полиции с военными. Начальник полиции Хартума сегодня был арестован, как и министр МВД.6. По данным военным, в ходе вчерашних протестов погибло 11 человек.7. После арестов руководства полиции, армия по распоряжению командования военной разведки блокирует хартумскую полицию (по одним данным просто блокируют, по другим – идет разоружение полицейских).

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4911788.html