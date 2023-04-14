Стратегическое ядерное оружие в Белоруссии – следующий шаг
Министр обороны Белоруссии о размещении ядерного оружия на территории страны.
На этот вопрос четко ответил президент Беларуси, когда обращался с посланием к народу и парламенту: "Мы хозяева на своей земле".
У нас подготовлена техника – это самолеты, которые могут нести ядерные боеприпасы. У нас подготовлены летчики. Мы получили современнейший комплекс "Искандер", который может применять ракеты с ядерными боеголовками"
На следующей неделе завершается подготовка подразделения, которое вернется с учебы в России.
Здесь создается ажиотаж, но все немного не услышали еще одну вещь, которую сказал наш президент: нужно – у нас будет и стратегическое ядерное оружие
Мы уже занимаемся подготовкой существующих у нас площадок. Если будет и дальше такая агрессивная риторика– это будет следующий шаг.
На угрозу силы только силой. По-другому, к сожалению сейчас на Западе не понимают.
(с) Виктор Хренин