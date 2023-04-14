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Стратегическое ядерное оружие в Белоруссии – следующий шаг

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Министр обороны Белоруссии о размещении ядерного оружия на территории страны.

На этот вопрос четко ответил президент Беларуси, когда обращался с посланием к народу и парламенту: "Мы хозяева на своей земле".

У нас подготовлена техника – это самолеты, которые могут нести ядерные боеприпасы. У нас подготовлены летчики. Мы получили современнейший комплекс "Искандер", который может применять ракеты с ядерными боеголовками"

На следующей неделе завершается подготовка подразделения, которое вернется с учебы в России.

Здесь создается ажиотаж, но все немного не услышали еще одну вещь, которую сказал наш президент: нужно – у нас будет и стратегическое ядерное оружие

Мы уже занимаемся подготовкой существующих у нас площадок. Если будет и дальше такая агрессивная риторика– это будет следующий шаг.

На угрозу силы только силой. По-другому, к сожалению сейчас на Западе не понимают.

(с) Виктор Хренин

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8291081.html
Метки: белоруссия, нато, Россия, США, ядерное оружие
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