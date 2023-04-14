Петр Чайковский. Времена года. Апрель. Подснежник (1990)
Пьеса “Апрель. Подснежник” из фортепианного цикла “Времена года” Петра Чайковского в исполнении Михаила Плетнева звучит на фоне красивых весенних пейзажей.
Фрагмент фильма-концерта “П.И.Чайковский. Времена года”.
Леннаучфильм, По заказу Гостелерадио СССР, 1990 г.
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