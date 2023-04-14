Министр обороны Китая едет в Москву
В рамках достигнутых договоренностей, министр обороны Китая Ли Шанфу посетит с визитом Россию 16-19 апреля.
Ли Шанфу проведет переговоры с руководством МО РФ, а также посетит различные военные учебные заведения.
Стоит отметить, что буквально перед анонсируемым визитом, США обвинили военное руководство Китая в том, что в начале 2023-го года оно приняло решение о начале поставок летального вооружения в РФ. Китай эти обвинения официально отрицал и заявлял, что никаких поставок летального вооружения не осуществлялось (на практике, сейчас это различные коммерческие и промышленные дроны, ИСЗ, амуниция, военная медицина)
По факту же, после визита Си в Москву, контакты по линии различных ведомств между РФ и Китаем резко активизировалась даже в сравнении с достаточно интенсивным взаимодействием существовавшим до визита.