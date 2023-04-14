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Министр обороны Китая едет в Москву

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В рамках достигнутых договоренностей, министр обороны Китая Ли Шанфу посетит с визитом Россию 16-19 апреля.
Ли Шанфу проведет переговоры с руководством МО РФ, а также посетит различные военные учебные заведения.
Стоит отметить, что буквально перед анонсируемым визитом, США обвинили военное руководство Китая в том, что в начале 2023-го года оно приняло решение о начале поставок летального вооружения в РФ. Китай эти обвинения официально отрицал и заявлял, что никаких поставок летального вооружения не осуществлялось (на практике, сейчас это различные коммерческие и промышленные дроны, ИСЗ, амуниция, военная медицина)

По факту же, после визита Си в Москву, контакты по линии различных ведомств между РФ и Китаем резко активизировалась даже в сравнении с достаточно интенсивным взаимодействием существовавшим до визита.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8290905.html
Метки: война на украине, Китай, Россия, США
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