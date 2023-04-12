Главная » Видео, История, Мировоззрение, Образование, Творчество

НЕИЗВЕСТНАЯ БИТВА! Почему США до сих пор считают Гагарина главной угрозой?

13 1

Конкурс по книге: https://t.me/konzeptual_ru/1232

ДОРОГА В КОСМОС
https://konzeptual.ru/doroga-v-kosmos-11960?utm_source=smi

ТГ-канал «Концептуал»
https://t.me/konzeptual_ru

ТГ-канал Константина Антипина
https://t.me/antipin_konstantin

Книги: https://konzeptual.ru
Youtube: https://www.youtube.com/user/konzeptualtv
ВКонтакте: https://vk.com/konzeptual_rf
Одноклассники: https://ok.ru/konzeptualrf
Telegram: https://t.me/konzeptual_ru

#Концептуал #КонстантинАнтипин #ЮрийГагарин
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4Av4jhE-jGc
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Кали-Юги больше не будет
"Цена Победы": Свастика над Таймыром
Сирия, ИГИЛ, последние новости 24 февраля 2016
Как уничтожают белую расу в Европе и США
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 29163 24737
    марина 34 мин. назад

      а где там кролики китайские на обратной стороне Луны..? 250млрд (однако ж)анонсировал Путин на развитие Космоса..А где же теперь главный пильщик Рогозин ,помогло ему ранение в задницу в Донбасе?-что то заглох ,не возродился ..Теперь угрюмый Борисов главнюк..
      Да ,а зять Шойгу опять в Твитере учудил,это ж насколько некрасива доча ,чтобы вляпаться в это фитнестело ,любителя Дудя и шоу…

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru