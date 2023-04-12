НЕИЗВЕСТНАЯ БИТВА! Почему США до сих пор считают Гагарина главной угрозой?
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#Концептуал #КонстантинАнтипин #ЮрийГагарин
а где там кролики китайские на обратной стороне Луны..? 250млрд (однако ж)анонсировал Путин на развитие Космоса..А где же теперь главный пильщик Рогозин ,помогло ему ранение в задницу в Донбасе?-что то заглох ,не возродился ..Теперь угрюмый Борисов главнюк..
Да ,а зять Шойгу опять в Твитере учудил,это ж насколько некрасива доча ,чтобы вляпаться в это фитнестело ,любителя Дудя и шоу…