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Клим Жуков, Дмитрий Злотницкий. Лю Цысинь, Задача трёх тел – взгляд в будущее.

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Клим Жуков, Дмитрий Злотницкий. Лю Цысинь, Задача трёх тел – взгляд в будущее.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sNDIAB0xwO4
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