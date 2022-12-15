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О книге “Пенсионная реформа и рабочее время”. Михаил Попов, Клим Жуков. 03.03.2020.

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О книге “Пенсионная реформа и рабочее время”. Михаил Попов, Клим Жуков. В гостях у Дмитрия Пучкова. 03.03.2020.
Это видео на сайте Дмитрия Пучкова: https://oper.ru/video/view.php?t=4048
Все видео в гостях у Дмитрия Пучкова: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO67HsKgXLijqlZ_nGNjhL3C

Звуковые дорожки видеоканала ФРА за текущий год: https://cloud.mail.ru/public/guy3/DQXH6ma7j

Товарищи рабочие, присылайте ваши видеоматериалы для публикации на видеоканале Фонда Рабочей Академии Рабочее ТВ главному редактору видеоканала на почту atypus@mail.ru

Как вступить в Рабочую партию России: http://www.r-p-w.ru/kak-vstupit-v-rabochuyu-partiyu-rossii.html
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uFN5_z5t9E0
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