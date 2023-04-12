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“Физики не существует”

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Пожалуй самое интересное, что смотрел за последние месяцы – китайская экранизация научно-фантастического романа Лю Цысиня "Задача трех тел".
Экранизировали первую книгу в виде 30 серийного сериала. Я уже посмотрел несколько серий и это просто годнота какая-то.



Сериал конечно не следует в точности тексту книги, но общую канву повествования вполне передает.

С точки зрения качества, радует и игра актеров, и общая атмосфера, и операторская работа, и музыка. и уместный юмор, и общий тон научности происходящего. Это действительно научная фантастика – рассуждения о роли физики в жизни человека, соотнесении физики и веры, границах человеческого познания – действительно увлекают. Графика конечно местами несколько пластиковая, но в целом глаз не режет.

Фильм медленного разгоняется и не знакомому с литературным первоисточником зрителю, сначала даже может быть трудновато въехать в то, что происходит и что вообще за дичь творится вокруг профессора физики, который начинает везде видеть цифры обратного отсчета.



Что примечательно, в книге и в фильме (в меньшей степени) содержится критика перегибов Культурной революции 60х годов, что существует параллельно с курсом на возвеличивание идей Мао Цзедуна, который существует сейчас в Китае.

В целом, строго рекомендую к просмотру – на порядок интересней любой западной научной фантастики отсмотренной за последний год, включая пафосного, но пустого "Аватара".

По второй книге трилогии "Темный лес" в прошлом году вышла достаточно вольная анимационная адоптация.



На тему трилогии "Память о прошлом Земли" Лю Цысиня также относительно недавно был ролик с разбором его творчества.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8287052.html
Метки: кино, Китай, Литература, научная фантастика, сериалы, фантастика, физика
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