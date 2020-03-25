Существует ли эфир?

Во всех этих случаях в распространение волн вовлечено вещество, которое предоставляет среду для распространения волн. По мере того, как среда сжимается и растягивается (в случае с продольными волнами) или колеблется (в случае поперечных волн) происходит распространение волны. Это примеры механических колебаний при которых энергия переносится из одной точки в другую через механическую среду.

Является свет волной или потоком частиц вначале было не вполне ясно. Так Ньютон считал свет потоком частиц, а например Кристиан Гюйгенс — считал свет волной. Только в 19-м веке экспериментально была доказано, что свет обладает волновыми свойствами (хотя сейчас мы уже знаем, что свет проявляет как свойства волны, так и частиц).

Более того, дальнейшее развитие такого направления в физике, как электромагнетизм, позволило установить, что свет является электромагнитной волной, которая распространяется с конечной, очень большой, но вполне измеримой скоростью. Сейчас эта скорость известна как скорость света в вакууме.

По аналогии с механическими колебаниями физики предположили наличие среды, в которой распространяются электромагнитные волны и назвали её эфиром (на самом деле сам термин эфир появился гораздо раньше, но это не суть важно). Возник закономерный вопрос, что если средой распространения электромагнитных волн является эфир, то каковы его свойства?

Довольно скоро учёные установили, что эфир не может иметь молекулярную природу, состоять из отдельных частиц, участвовать в термодинамических взаимодействиях и т.п. По сути единственным свойством эфира оказалось то, что он служит средой для распространения света.

Это привело к серии экспериментов по обнаружению эфира, наиболее известны из которых эксперименты Майкельсона-Морли. Если эфир действительно является средой распространения света, то наша планета — Земля движется сквозь эфир по мере вращения вокруг своей оси и вокруг Солнца.