Сделано в России: доказано, что эфир был, есть и всегда будет!

Не так давно под впечатлением от высказывания доктора технических наук, профессора и заведующего кафедры электромеханики Московского энергетического института Игоря Петровича Копылова я написал статью: «Дожили! Учёные открыто говорят, что наука не может объяснить, что такое электричество!».

Потом я долго размышлял над тем, а что же тогда представляет собой электричество, если даже за целый век освоения его промышленностью и всей человеческой цивилизацией наши учёные в рамках парадигмы современной науки не могут дать ему чёткое и ясное определение?

Я стал изучать историю этого вопроса и выяснил, что проблема не столько в самом электричестве, сколько в науке и в учёных. Также в ходе изучения истории науки я узнал, что величайшими гениями прошлых веков были даны в какой то мере более ясные и более глубокие характеристики и определения электричества, нежели они прописаны в современных учебниках физики!

Почему так обстоит дело, для меня уже не секрет — виной всему принятая учёными чуть более века назад научная парадигма. Так, согласно американскому физику и историку науки Томасу Куну (1922-1996), называется способ мышления, принятый в научном сообществе в определённую историческую эпоху. Само слово «парадигма» в переводе с греческого παράδειγμα означает — «пример, модель, образец».

Сколь хитрый и буквально иезуитский способ мышления был выбран физиками примерно век назад применительно к электричеству, я могу объяснить на примере политической парадигмы, также принятой примерно век назад.

Политики тогда договорились исключить любое негативное упоминание евреев в СМИ и в политических диспутах, даже невзирая на то, что значительное число евреев (фамилии и имена их остались в истории) принимало самое деятельное участие в подготовке и проведении в разных странах революций, целью которых было свержение государственной власти, и, соответственно, у коренных народов был весьма серьёзный повод для их жесточайшей критики.

К чему стала приводить столь хитрая политическая парадигма, наложившая стоп-кран на любое обсуждение гражданами и политиками «еврейского вопроса», хорошо объяснил французский философ и писатель Эдуард Дрюмон (1844-1917), умерший аккурат в год начала в Российской империи “русской” (в кавычках) революции: «Любой современный политик, публицист, журналист, пожелавший описать какое-либо политическое событие, но не учитывающий влияния на это событие мирового еврейства, ничего кроме “кошачьей похлебки” не сварит».

Идея понятна? Например, за всё, что с 2014 по день сегодняшний случилось плохого на Украине, ответственны вот эти три еврея...

...но говорить о том, что они евреи, и как-то связывать результаты их деятельности с привитым им с детства религиозным мировоззрением иудаизма политикам запрещено строго-настрого!

А что такое эфир? Какое отношение он имеет к политическим событиям начала ХХ века?! И чем он помешал учёным-физикам?!

Давайте вникать!

На макро и микро уровне эфир — это в буквальном смысле невидимая материнская среда, названная ещё в древности материей (mater — мать на латинском языке), в которой буквально плавают звёзды и планеты. Иначе говоря, это то, чем, на взгляд мудрейших людей всех времён и народов, заполнено безвоздушное пространство Космоса и вообще всё пространство Мироздания.

Ложь и дезинформация современной физики начинается уже отсюда: все современные толковые словари переводят слово материя как вещество, уводя людей от истины, говорящей, что под материей всегда подразумевалась «материнская среда», а вещество, под которым мы понимаем все элементы химической таблицы Д.И.Менделеева, раньше было принято называть «грубой материей».

Представить себе эфир можно так (взято здесь): если с помощью вакуум-компрессора мы откачаем весь воздух из закрытой ёмкости, там не будет абсолютной пустоты, в ней останется эфир в чистом виде, так как воздушный компрессор способен удалить из объёма ёмкости лишь атомы и молекулы вещества, образующего воздушную смесь. (Теперь, читатель, вы понимаете разницу между материей и веществом?!).

Другой хороший образ из того же источника: рыбаки, вылавливая сетями в море рыбу, можно сказать, “очищают” от неё морскую воду; при этом вода свободно уходит сквозь сети: их ячейки слишком крупны, чтобы задерживать её. Эфир, как представляли философы ещё античной древности, является ещё более текучей, даже сверхтекучей средой, абсолютно прозрачной для наших глаз и не осязаемой нашими органами чувств. Однако, несмотря на то, что мы не можем видеть и ощущать эфир, его существование подтверждается косвенными свидетельствами.

Эфир является той средой, в которой со скоростью около 300000 км/секунду распространяется свет. В 1802 году была установлена раз и навсегда волновая природа света. Это бесспорное доказательство получил в ходе опыта английский учёный широкого профиля Томас Юнг, наблюдавший интерференцию когерентных световых волн.

Справка: Когерентные волны — это волны, имеющие одинаковые частоты, постоянную разность фаз, а колебания происходят в одной плоскости.

Суть знаменитого опыта Юнга представлена на этом рисунке:

Комментарий к рисунку: S — узкая щель, через которую проходит свет от внешнего источника. S1 и S2 — две аналогичные узкие щели, являющиеся источниками когерентных световых волн. Распространяясь в пространстве, они накладываются друг на друга и создают интерференционную картину. Э — экран. На нём эти накладывающиеся друг на друга волны света образуют чередующиеся тёмные и светлые полосы. Тёмные полосы возникают там, где энергия волн света находится в противофазе друг другу и вычитается, светлые полосы образуются там, где энергия волн света находится в одной фазе и складывается.

Так как любой человек может легко повторить этот опыт Юнга и увидеть своими глазами эту же интерференционную картину, принято говорить, что это доказательство волновой природы света обладает наглядной очевидностью, и благодаря этому оно бесспорно. А если свет — волны, значит обязательно есть среда их распространения — тончайшая материя, эфир!

Доказательная логика волновой природы света усиливается тем обстоятельством, что точно такая же интерференционная картина возникает и на поверхности воды, при наличии двух источников возмущения. Если не было бы упругой среды (в данном случае воды) — не было бы и круговых волн, и не было бы очень наглядной интерференционной картины на воде! Таким образом, для возникновения картины интерференции требуется наличие волн, а для их образования нужна среда, обладающая упругостью и некоторой плотностью!

Утверждение современной физики, что для распространения волн света не нужна никакая среда, что они могут возникать и двигаться в абсолютной пустоте, так как волны света имеют особую «электромагнитную природу», является ещё одной ложью и дезинформацией человечества.

По честному, ведущим учёным, прежде чем такое заявлять, следовало, конечно же, сначала досконально выяснить, а потом рассказать всем, что собою представляют электрические и магнитные поля как физические сущности, ведь очень может быть (и такая гипотеза имеет право на существование), что указанные поля — электрическое и магнитное, которые они считают самодостаточными, т.е. способными существовать даже в абсолютной пустоте, на самом деле являются разными по форме возмущениями эфира!

Поразительно то, что представители школы современной физики по сей день не могут чётко объяснить, что же собою представляют электрические и магнитные поля. Они говорят, что для них физическая сущность этих полей является всё ещё неразгаданной тайной природы!

Казалось бы, ну как же так?! Современная наука не может объяснить, какова структура у магнитного и электрического полей, и тем не менее, эфир для неё не существует ни в каком виде!

Такой подход как-то даже антинаучен!

Поскольку в прошлом кроме истории физики я также изучал историю религий, то однажды я догадался, из-за чего на самом деле А.Эйнштейн и Ко в начале ХХ века удалили эфир из науки. Тогда в Российской империи, беременной революцией, возникло новое философское течение под названием «Богоискательство». Представители этого движения — Н. Бердяев, С. Булгаков, Д. Мережковский, З. Гиппиус, Н. Минский, В. Розанов..., разочаровавшись в традиционной религии и учении Церкви, решили искать Бога самостоятельно, без священников. И где?! Ну конечно же в эфире, о котором говорили ещё древние мудрецы, и к которому тогда, в начале ХХ века, в связи с появлением радиосвязи и радиовещания возник интерес едва ли не всех людей.

Это направление для богоискателей казалось самым многообещающим, ведь «территориально» светоносный эфир и вездесущий Бог — равны. Они одинаково бесконечны и всеобъемлющи! Можно и про Бога, и про эфир сказать так: «Он – в нас, а мы – в Нём». Можно в равной степени отнести и к Богу, и к эфиру такие важные религиозные понятия как «Святой Дух» и «Царствие Небесное». (О последнем известно: оно «подобно зерну горичному, которое меньше всех семян» (Мф. 13: 31). Светоносный эфир, по имеющимся представлениям, как раз таки и составляют наименьшие частицы в природе, которые меньше всех «семян» вещества – атомов химических элементов!

Не правда ли, при таких параллелях, нам есть над чем задуматься даже сегодня?!

И что интересно, закрыли тему эфира в науке учёные из того народа, в отношении которого политическая парадигма запрещает сегодня любую критику. А главная причина, по которой они закрыли тему эфира, на мой взгляд, состоит в том, что через познание эфира представители других рас и народов могли значительно продвинутся, ещё тогда, в начале ХХ века, в познании незримого Бога-Творца! У приблизившихся к познанию Всевышнего могло запросто наступить прозрение относительно того, что самая главная религия на земле, доминирующая над всеми религиями, лжива и античеловечна по своей сути. Вот чтобы такого прозрения народов не допустить, эфир как понятие и как представление о «материнской среде» был выброшен из физики...

И теперь титулованные учёные всего мира вынуждены заговорщически разводить руками и говорить о том, что наука 21-го века не может чётко и ясно объяснить, что такое электричество, и что собою представляют образуемые им поля — электрическое и магнитное!

Но я недаром написал в самом начале этой статьи, что величайшими гениями прошлых веков были даны в какой то мере более чёткие характеристики и определения электричества, нежели они прописаны в современных учебниках физики!

Давайте обратимся к письменной работе знаменитого инженера и учёного Николы Тесла, который помимо всего прочего создал в 1898 году (и в это сегодня даже трудно поверить) первую в мире радиоуправляемую конструкцию (модель корабля). Смотрите, до какой глубины познания природы смог добраться этот гений: «Магнитные поля — в большей степени побочный эффект электрических токов. Магнитное поле важно в одинаковой степени, однако вращение, созданное им, передаётся электричеству, которое отвечает за «каналы силовых линий», создающие импульс...».

Какой объём важнейшей научной информации в этих двух предложениях!

То, что магнитное поле — «побочный эффект электрических токов», это попадание в десятку! Так и есть! Мы обнаруживаем магнитное поле вокруг провода только тогда, когда возникает упорядоченное движение электрических зарядов (ток). То, что магнитное поле существует во вращении (является вихревым), легко объясняется тем, что в первую очередь вращение вокруг своей оси присуще электронам, порождающим магнитное поле. Двигаясь поступательно и упорядоченно, они раскручивают в плоскости, перпендикулярной направлению своего движения, окружающий их эфир.

Тесла также верно подметил, что энергия вращения магнитного поля может обратно передаваться электронам и служить для них дополнительной электродвижущей силой (именно в этом состоит причина возникновения ЭДС самоиндукции). То есть, сначала, прежде чем электроны начнут двигаться упорядоченно и поступательно по проводнику под действием внешней ЭДС, они раскручивают вокруг себя эфирный вихрь, который можно уподобить маховику. На это затрачивается определённая энергия. Когда внешняя электродвижущая сила ослабевает, эфирный «маховик» продолжает удерживать электроны в движении, расходуя на это свою кинетическую энергию, запасённую во вращении.

В соответствии с парадигмой современной физики, образуемое электрическими токами магнитное поле признаётся вихревым (как говорится, против очевидного не попрёшь), при этом утверждается, что в реальности ничего материального вокруг проводов с током не вращается!

На что только ни пойдёшь, чтобы не признавать существование эфира!

Любопытно, что первым образование вихря вокруг провода с током открыл в 1820 году датский учёный Г.Х.Эрстед, однако, его пояснение к открытию связи электричества с магнетизмом ведущие учёные поспешили признать ошибочным!

Г.Х.Эрстед: «...Из сделанных наблюдений можно заключить, что [электрический ток] образует вихрь вокруг проволоки. Иначе было бы непонятно, как один и тот же уча­сток проволоки, будучи помещён под магнитным полюсом [стрелки] относит его к востоку, а, находясь над полюсом увле­кает его к западу. Именно вихрям свойственно действовать в противоположных направлениях на двух концах одного диа­метра. Вращательное движение вокруг оси, сочетающееся с по­ступательным движением вдоль этой оси, обязательно даёт винтовое движение…» (Процитировано по книге Г. М. Голина и С. Р. Филонович «Классики физической науки», Москва, издательство «Высшая школа», 1989, с. 308).

В тот же год французский физик, математик и естествоиспытатель А.М.Ампер наблюдал любопытное взаимодействие проводников, по которым протекал электрический ток. Если токи в проводниках текли в одном направлении, то эти проводники притягивались друг к другу, а если токи в проводниках текли в противоположных направлениях, то они взаимно отталкивались! Ампер объяснил это явление следующими картинами вихрей, возникающих вокруг проводов.

Слева вихри стремятся слиться воедино, справа вихри стремятся разбежаться. Слева вихри стремятся слиться воедино, справа вихри стремятся разбежаться.

Далее в истории науки был великий английский экспериментатор Майкл Фарадей, проведший в числе прочего и такой любопытный опыт с железными опилками и электрическим током.

Вот эти картины в виде концентрических кругов, созданных железными опилками, которые таким образом перегруппировались под воздействием протекающего по проводу электрического тока, Фарадей и назвал «магнитным полем». Это его термин. С подачи Фарадея это название картины вихрей, образующихся вокруг проводов при протекании по ним электрического тока, и вошло в физику.

В 1831 году тот же Майкл Фарадей открыл явление электромагнитной индукции. Он обнаружил, что при внесении постоянного магнита в середину проволочной катушки, которая замкнута на гальванометр, происходит всплеск электрического тока! Дальнейшие исследования показали, что электродвижущая сила (ЭДС), возникающая в замкнутом проводящем контуре, пропорциональна скорости изменения магнитного потока через поверхность, ограниченную этим контуром.

Как мы видим, речь всё-таки идёт о том, что магнитное поле не является чем-то абстрактным, в нём что-то движется по настоящему, употребляется даже определение магнитный поток, скорость изменения которого вызывает электрический ток в замкнутом контуре (в проволочной катушке, замкнутой на гальванометр)!

Что ещё интересно, прибор для измерения магнитных потоков называется флюксметром (от лат. fluxus — «течение» и греч. metron — мера). То есть, измеритель течения!

Течения чего? Не эфира? Нет? А чего тогда?

Когда встал вопрос, так что же представляет из себя магнитное поле, было сформулировано вот такое хитрое определение: «Магнитное поле – особая форма материи, существующая вокруг движущихся электрических зарядов – токов».

Казалось бы, но ведь это же и является доказательством существования эфира! Упомянутая материя – это буквально материнская среда (напомню, mater — мать на латинском языке), а её другое название – эфир! И тогда получается, что современная физика называет «особой формой материи» в данном случае то, что на самом деле представляет собой вихревое возмущение эфира!

Идём далее. По аналогии с тем, что в воздухе и воде могут возникать помимо вихрей (циклонов, смерчей) упругие продольные колебания (волны), такие же упругие колебания (волны), скорость распространения которых определяется плотностью и упругостью среды, могут распространяться как в свободном космическом в эфире, так и в связанном эфире, находящемся внутри проводников.

Теперь читаем ещё одно определение из учебника современной физики, в котором речь идёт о другой особой форме материи, которая называется электрическим полем:

«Электрическое поле – особая форма существования материи, посредством которой осуществляется взаимодействие между покоящимися или движущимися электрическими зарядами». Источник.

В 1852 году шотладский физик-математик Д.К.Максвелл вычислил математическим путём, что при разряде конденсатора через проводник в этом проводнике возникает электрическая волна, скорость распространения которой равна скорости света. Это обстоятельство и позволило ему выдвинуть предположение, что свет имеет электромагнитную природу. Максвелл таким образом вычислил скорость распространения по проводнику электрического поля, через которое осуществляется взаимодействие между зарядами и которое является для них электродвижущей силой (ЭДС). Учитывая геометрию провода, волна электрического поля является продольной!

Замечу, что продольную электрическую волну, распространяющуюся в теле проводника со скоростью света, гораздо уместнее называть волной электрического напряжения.

Из выше сказанного следует, что в вездесущем эфире помимо вихревых возмущений (которые мы воспринимаем как «магнитное поле», могут возникать возмущения и иной формы!

Теперь вспомните, что я сказал в самом начале. Я написал: «Очень может быть (и такая гипотеза имеет право на существование), что указанные поля — электрическое и магнитное, которые современные физики считают самодостаточными, способными существовать даже в абсолютной пустоте, на самом деле являются разными возмущениями эфира!»

Пусть для кого-то всё вышесказанное не является 100-процентным, убедительном доказательством существования эфира. Однако, ниже я собираюсь предоставить 100-процентное доказательство, обладающее к тому же наглядной очевидностью.

Что такое индуктивность в электро- и радиотехнике?

Это явление, как точно подметил Никола Тесла, связано с побочным эффектом электрических токов, который выражается в образовании электрическими токами вихревых магнитный полей.

Давайте рассмотрим, как протекает ток по замкнутой цепи, содержащей резистор R и индуктивность L, и что при этом происходит.

Сначала энергия внешней ЭДС затрачивается на раскручивание вокруг проводника (прямого или свитого в спираль) вихревого магнитного поля, при этом количество электронов, поступательно движущихся по проводнику, минимально. Им как будто трудно двигаться вдоль оси проводника через невозмущённый эфир, заполняющий тело проводника. По мере раскручивания в теле и снаружи проводника «эфирного маховика», известного как «вихревое магнитное поле», величина тока, протекающего по проводу (то есть, количество электронов, совершающих поступательное упорядоченное движение вдоль провода) увеличивается, и через какой то момент времени t возникает равновесие между величиной электрической энергии, протекающей по проводнику и величиной энергии, запасённой во вращающемся эфирном вихре. На графике, представленном ниже, данное равновесие обозначено горизонтальной линией:

В момент пропадания внешней ЭДС (при размыкании ключа) электроны сразу не прекращают своего поступательного движения по проводу, так как кинетическая энергия, запасённая в вихревом магнитом поле, переходит в ЭДС самоиндукции, вынуждающую электроны двигаться какое-то время в прежнем направлении. Таков механизм самоиндукции.

Исходя из этого, индуктивность — это коэффициент самоиндукции, то есть, коэффициент пропорциональности (равновесия) между электрическим током, текущим в каком-либо замкнутом контуре, и полным магнитным потоком, образованным этим током. (Википедия).

В отношении самоиндукции как явления электромагнитной природы учёными давно проведена интересная параллель с механическим движением маховика. Посмотрите сравнительную таблицу:

Таким образом учёными признаётся, что в механическом эквиваленте «вихревого магнитного поля» есть некая реальная масса m, вращающаяся вокруг линии тока i с круговой скоростью v. По причине вращения «вихревого магнитного поля» вокруг линии тока, энергия первого является кинетической.

При этом представители современной физики клянутся, что вокруг провода с током реально ничего не вращается, что это лишь кажущееся вращение!

Чтобы раз и навсегда разобраться в этом вопросе, кажущееся это вращение вокруг провода с током или реальное, давайте рассмотрим радиотехнический элемент под названием катушка индуктивности.

На этом рисунке изображена сама проволочная катушка, обладающая некоторой индуктивностью, и конфигурация вихревого магнитного поля, возникающего вокруг катушки при протекании по её виткам электрического тока.

Если мы раздвигаем витки этой катушки, то её индуктивность уменьшается. Если мы сдвигаем витки катушки ближе друг к другу, то её индуктивность увеличивается.

Из-за чего?

Для нас очевидно, что при сближении витков катушки и укорочении её геометрической длины также сокращается длина пути магнитного потока, а это приводит к увеличению так называемой напряжённости магнитного поля катушки, что фактически выражается в увеличении скорости вращения результирующего вихревого магнитно поля вокруг витков катушки с током!

Таким образом простейший эксперимент с проволочной катушкой, по которой течёт ток, и витки которой нами сдвигаются и раздвигаются, не просто показывает изменение величины индуктивности этой катушки, что фиксируется любым измерителем индуктивности, но и доказывает тот факт, что при этом меняется скорость вихревого магнитного потока при неизменной величине электрического тока.

С учётом того, что энергия вихревого магнитного поля находится по формуле:

а эта формула эквивалентна формуле расчёта механической энергии движущихся тел:

мы имеем в этом простейшем опыте 100-процентное доказательство того, что вихревое магнитное поле является материальным, оно обладает некоторой массой и некоторой вращательной скоростью вокруг оси тока, значительно меньшей скорости света, и эта скорость зависит от силы тока, от количества витков проволочной катушки и от их близости друг к другу.

Всё это вместе является убедительным доказательством того, что рассматриваемая нами «особая форма материи» является не чем иным, как вихревым движением той вездесущей материи, которую также принято называть эфиром. Получается, что эфир всегда был, эфир есть, и эфир будет существовать всегда как та материнская среда, которая объединяет в себе всё сущее в Мироздании.

Причём существование эфира никак не связано с отказом современных физиков признать факт его существования!

15 августа 2020 г. Мурманск. Антон Благин

P.S.

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