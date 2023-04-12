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День космонавтики

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В очередной День космонавтики хотелось бы отметить ожидания от ее развития у нас в стране в ближайшие годы.
В рамках хотелок, хотелось бы увидеть:

1. Увеличения орбитальной спутниковой группировки, включая военные/гражданские спутники разведки, систему ГЛОНАСС, Гонец и т.д.
2. Ведение практических работ по созданию собственной орбитальной станции.
3. Повышение числа запусков и сохранения текущей ситуации с безаварийности этих эапусков.
4. Активизацию программ исследования Луны, Марса и других планет Солнечной системы.
5. Подготовку и реализацию совместных с Китаем программ исследования и освоения Луны.
6. Дальнейшую доработку ракета-носителя "Ангара".
7. Развитие орбитальных систем наблюдения за космическим пространством в дополнение к системам типа "Спектр".
8. Развитие систем поражения/вывода из строя вражеских спутников на околоземной орбите, а также систем контроля запуска МБР.
9. Реализацию совместных космических программ с дружественными России странами (не только Китаем).
10.Повышение престижа научно-технических специальностей связанных с космической программой и популяризацию космонавтики в обществе.

Мечтать не вредно. Вредно не мечтать..
С праздником.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8286896.html
Метки: гагарин, день космонавтики, праздники, ссср
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