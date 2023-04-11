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Три слоя китайско-европейского торга, и поиск баланса на Ближнем Востоке

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В студии Илья Титов.

Научно-просветительская конференция “Русский мир против глобального рейха” https://den-magazin.ru/russkiy-mir-protiv-globalnogo-reyha

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#ДеньТВ #Макрон #Китай #геополитика #торг #Европа #СиЦзиньпин #Урсула_фон_дер_Ляйен #США
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OKy2E9daUWE
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 29141 24715
    марина 50 мин. назад

      Из последнего в СМИ: идет давление на немецкую финансово-промышленную элиту

      в том числе и последние “утечки” секретных материалов после приказа от Блинкина о непременном контрнаступе призваны показать европейцам, что крах восточного фронта не за горами, и после неизбежного вступления Польши на ЗапУкру ситуация выйдет на новый уровень проблем для НАТО и ЕС. Причем независимо от поддержки поляков или наоборот от отказа в поддержке, что вероятнее. И то, и другое для европейской экономики — означает новый виток деградации, а финансы и новые инвестиции улетать будут со свистом в США или Азию. Французы уже побежали к китайцам на всякий случай

      так что все ждем финансово-политической капитуляции 4 рейха в лице рейнских банков, как обычно к майским. Только после этого наглосаксы разрешат Киеву отступить из мясорубок на Донбассе. А мясорубки могут молоть еще долго, Пригожин в тот же европейский адрес сообщил о 200 тысячах потенциальных суицидников

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