Новшества Твиттера
Новшества Твиттера.
1. В Твиттере перестали блокировать выдачу российских официальных государственных аккаунтов, включая различные министерства.
2. BBC получила в Твиттере подпись "СМИ, спонсируемое правительством". BBC сидящая на подсосе у правительства и Ми-6 уже вопит и требует убрать плашку, мол мы "независимое СМИ".
3. Маск заявил, что будет осуществлять либерализацию цензуры в Твиттере и не будет копировать методы блокировки других соц.сетей.
4. Также Маск отказался блокировать очередные посты Медведева, предложив недовольным самостоятельно решать, читать или не читать Медведева.
Такими темпами Твиттер у нас в 2024 году разбанят.