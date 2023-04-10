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Новшества Твиттера

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Новшества Твиттера.

1. В Твиттере перестали блокировать выдачу российских официальных государственных аккаунтов, включая различные министерства.

2. BBC получила в Твиттере подпись "СМИ, спонсируемое правительством". BBC сидящая на подсосе у правительства и Ми-6 уже вопит и требует убрать плашку, мол мы "независимое СМИ".

3. Маск заявил, что будет осуществлять либерализацию цензуры в Твиттере и не будет копировать методы блокировки других соц.сетей.

4. Также Маск отказался блокировать очередные посты Медведева, предложив недовольным самостоятельно решать, читать или не читать Медведева.

Такими темпами Твиттер у нас в 2024 году разбанят.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8282009.html
Метки: илон маск, медведев, социальные сети, твиттер, цензура, юмор
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