А.С. Пушкин: «Европа в отношении России всегда была столь же невежественна, как неблагодарна»

Образ врага активно эксплуатируется в социальных сетях. Аналитики «Кримбура» сосредоточились на Твиттере, как на наиболее оперативной сетке.

– Речь идет о системной и серьезной работе наших западных «партнеров», о незаметной войне против России с множеством мультипликативных эффектов, – сказал, открывая брифинг, директор Центра политической информации Алексей Мухин. – Этих способов много, но все они мало похожи на правовые. И мы вынуждены реагировать.

На Западе активно формируется негативный образ России. Он внедряется не только в сознание наиболее доверчивой части западного населения, но и в сознание россиян, рождая у них негативное отношение к собственной стране, к ее руководству.

Международный мультимедийный пресс-центр «Россия сегодня» провел пресс-конференцию «Информационная борьба против России: конструируя образ врага», в рамках которой журналистов познакомили с аналитическим отчетом, подготовленным АО «Кримбур», специализирующемся на изучении социальных медиа.

Мы живем в период холодной войны, какой еще не бывало в истории . У этой войны новые технологии, новые «рода войск», новая стратегия и тактика… Кибервойска ведут кибератаки по всему информационному фронту, используя мощное информационное средство – социальные сети. Эти атаки ведутся системно, продуманно, по выверенным целям. По принципу: на войне все средства хороши.



Все происходит с помощью хештегов, где формируется и группируется информация. Этот информационный заряд нацелен на социальные группы, которые, в основном, и формируют общественное мнение.



Например, профессиональные группы или социально уязвленные общественные группы.

– С общественным мнением работают не только политики, представители истеблишмента, но и военные, что крайне опасно, – уточнил Мухин. – Не случайно информационные, гибридные войны мы называем именно так – «война». Слово «война» – ключевое.

Раньше объектами информационной войны были Иран и КНДР, а теперь такие крупные страны, как Россия и Китай. Эксперты отметили волновые явления «кибератак», приуроченные к определенным датам.

Первая из них – 2014 год, когда произошел конфликт на Донбассе, и в отношении России была развязана санкционная война. Второй ключевой момент – 2016 год, когда Россию обвинили во вмешательстве в избирательную кампанию президента Трампа. Наконец, год текущий, когда ожесточилась борьба за энергоресурсы, и Россию позиционируют, как энергетическую державу, чтобы нанести нам максимальный экономический ущерб.

Западные политтехнологи запустили в социальные сети мем «русского хакера», понимая, что этот символ легко симитировать анонимно.

«Русский хакер» – новая страшилка в западном информационном пространстве. Она оказалась прилипчивой, как банный лист и, увы, быстро прижилась. (Так в начале 90-х мгновенно и «навечно» прижился миф о «русской мафии»). Уж очень хочется верить в то, что лень объяснить самому себе. Да и образ России, как агрессора, в том числе и информационного, увы, глубоко укоренился в сознании неискушенного западного обывателя, которому гораздо интереснее знать имя мясника в соседней лавке, чем что-либо более «возвышенное».

Западные историки, политологи, журналисты вовсю топчут нашу Победу во Второй мировой войне. Их тупосердие передалось обществу. Это еще одна цель информационного залпа против России. И ведь знают, куда бить! В самое святое.

Увы. Мы сами дали для этого повод, ставя под сомнение подвиги отцов и дедов.

– Недавно мы мониторили соцсети. Искали, кто виноват в том, что особо трепетное отношение россиян к Великой Отечественной войне стали называть «победобесием». Оказалось – зарубежные соцсети Твиттер и Фейсбук. В российских соцсетях этого было гораздо меньше, – рассказал Артем Курицын, эксперт АО «Крибрум».

Одной из особенностей нынешней информационной войны является то, говорят аналитики, что под важный (а чаще не очень важный) информационный повод подводится целая программа анонимных действий. И эта программа цинично приписывается России. Формируются фальшивые IP-адреса. Это значит, что в этой откровенной провокации задействованы не только иностранные спецслужбы, но иностранные IT-компании, со спецслужбами связанные.

Резонаторами таких проявлений, отметил Алексей Мухин, чаще всего являются Украина и Польша, что понятно. Эти страны крайне зависимы от США и готовы на действия, выходящие за пределы правового поля. Все упирается в отсутствие доказательной базы.

– Предвижу, что следующими объектами атак станут социальная политика РФ, властная вертикаль в лице военных, спецслужб и верховной власти, – подчеркнул директор Центра политической информации. – Характерно, что как только Россия требует предъявить доказательства, выясняется, что их нет. Когда выясняется, что все кибератаки, допустим, на Грузию, Польшу, Чехию шли с анонимных IP-адресов, эту информацию за рубежом просто игнорируют.

Дошло до того, что теперь любой западный политик, если он хочет усидеть «в седле», должен как попугай повторять мемы про «русских хакеров», агентов ГРУ, «Новичке»…

Цель информационной войны – смягчение политики России по ключевым вопросам. Фактически, отказ от национальных интересов, создание комплекса политической неполноценности. Наконец – перепланировка мирового пространства, исходя из интересов США и некоторых их сателлитов.

Основной удар – по спецслужбам России. Это же происходило и в 90-е годы. Именно после ударов по нашим спецслужбам началось обрушение всех властных вертикалей, что привело к хаосу и в экономике, и в политике, и в социальной сфере.

Генеральный директор АО УК «Спутник» Александр Лосев привел слова военного теоретика фон Клаузевица, который писал, что цель любой войны – это мир, комфортный для победителя. Поскольку в цели Америки явно не входит проживание на руинах в мире ядерного пепла, в ход идет информационное оружие.

– Они будут пытаться захватить наше сознание, наши системы управления. Хотя и войну с применением тактического ядерного оружия в США тоже допускают. Она прописана на уровне доктринальных документов в Стратегии национальной безопасности, Стратегии национальной обороны и Стратегии ядерных сил, – подчеркнул Лосев.

Для создания из России образа врага в ход идет настоящее информационное оружие. Можно уже говорить о появлении такого оружия стратегического назначения, которое будет использоваться против тех, кого США считают своими противниками.

– Недавно популярный видеохостинг YouTube заблокировал три популярных российских ресурса, включая телекомпанию «Крым-24», – рассказала известная теле- и радиоведущая Анна Шафран, один из основных авторов аналитического доклада, который был представлен на пресс-конференции. – Заблокировал внаглую, без предупреждений и объяснений. МИД РФ, естественно, выразил протест и совершенно справедливо квалифицировал случившееся как нападки на русскоязычные ресурсы со стороны американской интернет-платформы. А что толку?

Полагаю, это уже открытая информационная война. А на войне как на войне! Причитать и возражать тут бессмысленно. Что толку возмущаться по поводу того, что Фейсбук на 9 мая забанил фотографии водружения красного флага над рейхстагом, если Фейсбук – тоже американская площадка, которая тоже играет по американским правилам? В казино, как известно, всегда выигрывает крупье,

Вывод: России необходимо создавать свои интернет-площадки и с их помощью доводить до западного сообщества свое видение мира. Все возможности для этого у нас есть.

Профессор Военной академии наук Сергей Судаков обратил внимание журналистов на то, что США перестали играть на международной арене по правилам. По международным правилам, которые сами же когда-то и установили. Теперь американцы предлагают всем ориентироваться на некое «глобальное право». При ближайшем рассмотрении выясняется, правда, что это – американское право. Право, которое защищает исключительно интересы США.

– Россию нынче модно выставлять международным информационным террористом. Мы можем сколько угодно с фактами в руках доказывать, что это не так, но американский либеральный мейнстрим не даст этой правде проникнуть в информационное пространство США.



Да, все, что было сказано в Америке про российские химические атаки в Сирии, про вмешательство в президентскую кампанию в США, было ложью. Но ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой. Не буду лишний раз произносить имя того, кто эту фразу придумал. (Йозеф Геббельс, министр пропаганды Третьего рейха, нацистский военный преступник. – Ред.).

Нынешняя информационная война – продолжение и плод многовековой нелюбви к России. Нелюбви, обострившейся на фоне собственного ослабления Запада, смещения центра силы, утраты однополярности мира.

– Информационные войны идут не первую сотню лет. Первая мировая, Вторая мировая, холодная война… Новшество нынешнего этапа информационных войн разве что в скорости доставки информационного оружия. Нынче оно попадает непосредственно в голову из соцсетей, зачастую минуя классические СМИ, – сказал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. – Заметьте еще одну особенность текущего момента.

Мир в очередной раз разделился на «мы» и «они». Только «мы» теперь – не наши и немцы, не русские и американцы. «Мы» – это те, кто не ведется на всяческую ложь из виртуального пространства, а хочет узнать, что на самом деле происходит вокруг. «Они» – это потребители дезинформации из соцсетей.

Причем разграничение между первыми и вторыми проходит не по государственным границам. Оно проходит через умы людей во всех странах. Я много общаюсь с европейскими интеллектуалами. Они говорят то же самое, может быть, чуть более обтекаемо. Они тоже в курсе, что объектом информационных войн США становятся не только Россия и Китай, но и европейцы.



Вот недавно из тюрьмы выпустили одного польского депутата. Он отсидел три года за то, что имел альтернативную точку зрения на расширение НАТО на Восток. А началось все с травли в соцсетях.

…Да, новое – хорошо забытое старое. А вообще, забытое ли? Прав Пушкин: «Европа в отношении России всегда была столь же невежественна, как неблагодарна». Надо признать – Запад никогда не любил Россию.



Точнее, чем великий историк Николай Данилевский не скажешь, а потому процитирую:



«Запад не признает нас своими… Европа видит поэтому в Руси и в славянстве не чуждое только, но и враждебное начало. Как ни рыхл и ни мягок оказался верхний, наружный, выветрившийся и обратившийся в глину слой, все же Европа понимает, или, точнее сказать, инстинктивно чувствует, что под этой поверхностью лежит крепкое, твердое ядро, которое не растолочь, не размолотить, не растворить, – которое, следовательно, нельзя будет себе ассимилировать, претворить в свою кровь и плоть, – которое имеет и силу и притязание жить своею независимою, самобытною жизнью… Европе трудно – чтобы не сказать невозможно – перенести это».



Написано в 1869 году, а как свежо зазвучало и в первой четверти XXI века!

Эту мысль Данилевского напомнила мне президент Фонда исторической перспективы, политолог, дипломат, доктор исторических наук Наталия Нарочницкая в нашем с ней интервью «Литературной газете».



И подчеркнула:

– Мы долгое время думали, что нас не любят за советское прошлое. Мы ошибались. Нас во все времена не любили уже потому, что мы есть – огромные, непокоренные, самостоятельные, самобытные, противоречивые, выбирающие свой, русский путь. (На Западе нас всегда называли «русскими» независимо от национальностей, населяющих Россию – Советский Союз и снова – Россию). Помните Тютчева?

Умом Россию не понять,

Аршином общим не измерить:

У ней особенная стать –

В Россию можно только верить.

Россия с ее «особой статью» во все эпохи была не нужна, как самостоятельный игрок в мировой истории. И игнорировать нас нельзя, и под себя переделать не получается. Запад это всегда раздражало и раздражает, если не бесит…

Как точно сказано!

Сергей Рыков



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