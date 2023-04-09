Матч на первенство мира по шахматам. Непомнящий – Дин Лижэнь
Сегодня стартовал матч на первенство мира по шахматам.
За чемпионскую корону (после отказа действующего чемпиона Магнуса Карлсена ее защищать) сражаются Ян Непомнящий (Россия) и Дин Лижэнь (Китай). Для обоих гроссмейстеров победа является шансом вписать свое имя в историю и встать в один ряд с шахматными титанами прошлого. Кроме того, если победит Непомнящий, то шахматная корона вернется в Россию впервые со времен Крамника. В случае победы Дин Лижэня, он станет первым китайским чемпионом мира по шахматам (в женских шахматах китаянки уже давно доминируют).
Шансы Яна представляются чуть более высокими, но в целом ожидается матч равных соперников. Ничьей в матче не будет – будут играть до конца, пока кто-то из них не победит.
Трансляция первой партии на канале гроссмейстера Сергея Шипова.
Текстовая трансляция на сайте ChessPro - https://chesspro.ru/chessonline/app2//62860 (с комментариями гроссмейстера Евгения Глейзерова)
Матч на первенство мира, Ян Непомнящий – Дин Лижэнь, проводится в г. Астана, Казахстан. Призовой фонд – 2 миллиона евро, победитель получает 60 %, если победа будет достигнута на тай-брейке – 55%. Предложения о ничьей не допускаются до 40 хода. В случае ничейного исхода матча проводится тай-брейк: 4 партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Если счет остается равным, то играются 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход, и далее при необходимости еще 2 партии, далее – блицпартии 3+2 до первой победы.
Контроль времени: 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 61 хода.
Игровые дни: 9-10, 12-13, 15-16, 18, 20-21, 23-24, 26-27, 29 апреля. Тай-брейк: 30 апреля.
Выходные – 11, 14, 17, 19, 22, 25, 28 апреля.
Расписание партий - https://chesspro.ru/tournaments/world_championship_match23