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Приглашаем на форум “Народное образование”

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Дорогие друзья! 18-20 апреля в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге пройдёт масштабный духовно-мировоззренческий форум «Народное образование» – событие, которое позволит каждому внести свой вклад в воспитание наших детей, их духовное и нравственное развитие. Мы приглашаем вас принять в нём участие тоже. Участником может стать любой педагог и родитель. Всем, кому есть что предложить – присоединяйтесь и принимайте участие в форуме! Если вы профессионально работаете с детьми и у вас есть идеи проектов по развитию российского образования – это ваш шанс заявить о них и получить поддержку на самом высоком уровне.
Вся информация и регистрация для участия в форуме по ссылке: https://www.narodobr.ru/
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mPw2x6E9LxA
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