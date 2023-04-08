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Никогда раньше такого не было

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Цитаты великих людей.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8279703.html
Метки: госдеп США, дипломатия, Путин, США, юмор
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