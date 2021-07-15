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«Я никогда такого не видел! Русские тоже умеют воевать!» – Как отзывались немцы про бои с русскими

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Выдержки из дневников и писем солдат и офицеров вермахта о том, какими были советские солдаты, не пожелавшие отступить или сдаваться в плен

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

0:01 Вступление. Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 года
0:29 Лейтенант Шнайдербауэр: "…русские не сдавались!"
1:21 Сводка Верховного командования Вермахта: Русские оказывают упорное сопротивление, а наши потери постоянно растут"
1:53 Отчёт о боевых действиях на Советско-Германском фронте: "Фантастический боевой дух русских танкистов!"
2:19 Лейтенант Альфред Дюрвангер: " у какого населённого пункта всё закончится?"
2:45 Артиллерист Иоганн Данцер: "… так для него закончилась война и все связанные с ней ужасы"
3:11 Офицер танкового подразделения: "Мы почти не брали пленных, потому что русские всегда дрались до последнего солдата!"
3:29 Обер-лейтенант Хенфельд: "…если бы все немецкие солдаты дрались, так же как этот русский, мы завоевали бы весь мир!"
4:22 Дневник немецкого солдата: "Потери жуткие, не сравнить с теми, что были во Франции…"
4:40 "Лучше три французских кампании, чем одна русская!"
4:59 Ефрейтор Алоис Луринг: "Русские- отчаянные люди. Я никогда раньше такого не видел…"
5:39 Солдат Алоис Пфушер: "Мы находимся в адском котле!"
6:36 Ефрейтор Конрад Думлер: "Русские- отчаянные смельчаки, они дерутся, как дьяволы!"
7:21 Альфред Фольтгеймер: "Здесь Ад! Русские не хотят уходить из Москвы!"
7:45 Ефрейтор Фриц Зигель жалуется на русских в письме домой
8:03 Ефрейтор Бернгард: "Русский, оказывается, тоже умеет воевать! Россия проглатывает одну за другой наши дивизии и бесконечное количество маршевых батальонов"
8:43 Немецкий солдат: "… остались только животные инстинкты, жрём и живём, мы все, как свиньи"
9:29 Немецкий санитар Кёрнер Шрадер: "Господа, наконец мы столкнулись с достойным противником. В наших планах это явный просчет"
11:08 Немецкий генерал Гюнтер Блюментритт: "Россия явилась истинным испытанием для наших войск!"

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Rfp14uG337M
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