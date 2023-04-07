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Турции готовят своего Зеленского

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Проэрдогановская пресса волнуется, что США окончательно сделали ставку на свержение Эрдогана ради интересов войны против России, где Турцию под руководством оппозиции бросят в костер идущей войны, что в условиях проблемной экономики, может стать фатальным для турецких региональных амбиций.

Турции готовят своего Зеленского

Америка, которая не может достичь своей цели на Украине и стремительно утрачивает влияние на Ближнем Востоке, пребывает в поиске новых вариантов на период после выборов в Турции. Как пишет Haber7, в случае победы турецкой оппозиции Вашингтон рассчитывает вбить клин между Москвой и Анкарой и столкнуть их лицом к лицу в Сирии, Чёрном море, Центральной Азии. Для этого оппозиционной коалиции в Турции поставлена задача — взять на себя роль Зеленского. Однако пока в ходе переговоров, которые проводятся между США и партнёрами по оппозиционной коалиции по этому вопросу в течение длительного времени, не удалось прийти к определённому соглашению.

Как продолжает портал, эксперты, обращая внимание на заявления партнёров по оппозиционной коалиции в Турции, напомнили выступления председателя Республиканской народной партии (РНП) Турции Кемаля Кылычдароглу во время его таинственного визита в США. Так, источники отмечают следующие слова лидера РНП: «Мы думаем, что мы должны быть на стороне Украины в её военном конфликте с Россией». Это, по словам аналитиков, чёткий сигнал Соединённым Штатам и НАТО, а также обязательство занять позицию против России в случае прихода к власти.

Эксперты также делают акцент на заявлениях главного советника Кылычдароглу Унала Чевикёза с натовским прошлым в интервью американскому журналу Politico и очерченной им «дорожной карте». Подчеркивается, что взгляды Чевикёза на расширение НАТО и Украину являются опасными, а слова «мы напомним России, что являемся членом Североатлантического альянса», демонстрируют враждебную позицию.

То же самое касается и других партнёров оппозиционной коалиции. Все они рассматривают регион через призму планов США. Так, председатель Хорошей партии Турции Мерал Акшенер фактически бросает вызов России: «С уважением приветствую отважных сыновей Украины».

Ещё один партнёр оппозиционной коалиции — председатель Партии демократии и прорыва (DEVA) Али Бабаджан заявил: «Мы безоговорочно поддерживаем украинский народ».

Правительство не смогло занять чёткую позицию по Украине. Председатель партии «Будущее» Турции Ахмет Давутоглу, который в своё время приветствовал госсекретаря США жестом «дай пять», также выступает за то, чтобы Турция действовала совместно с НАТО.

Полковник в отставке Эрай Гючлюэр обращает внимание на планы США по использованию Турции в качестве тарана в регионе и разжиганию противостояния между Анкарой и Москвой в случае прихода к власти оппозиции в стране.

«В то время как в Турции начинаются выборы, США поддерживают оппозицию, — говорит эксперт. — Решение не выдвигать кандидата от Демократической партии народов Турции — это решение, принятое в соответствии с американскими требованиями. Как часть всего этого обращают на себя внимание выступления со стороны оппозиционной коалиции. Заявления Кылычдароглу, его главного советника по внешней политике Унала Чевикёза, руководства Хорошей партии и других партнёров поистине серьёзны. Они настойчиво подчёркивают, что Анкара в условиях российско-украинской напряжённости должна поддержать Киев. Судя по всему, они взяли на себя обязательства перед Соединёнными Штатами. Предпринимается попытка ввести в действие план, призванный столкнуть Турцию с Россией. Это очень опасно для Турции».

«Если Турция столкнётся с Россией, напряжённость в Сирии и других местах может дойти до конфликта, — предупреждает эксперт. — США могут прибегнуть к любым способам для этого. Возможны провокации. В предстоящий период США отводят Турции роль Украины и Зеленского через оппозиционную коалицию в стране. К сожалению, коалиция тоже берёт на себя обязательства в этом отношении. Это показывают и озвучиваемые заявления».

«Интересы Анкары требуют координации с Москвой. Россия для Турции является страной, с которой она построит настоящее стратегическое партнёрство. Америка открыто угрожает Турции. Нам нужны боевые самолёты. Мы едва ли получим их от США и других стран НАТО. При этом Россия может удовлетворить нашу потребность в истребителях. Мы должны принять решение в течение года. Наряду с этим нам нужно действовать с Россией в Сирии сообща. Это необходимо нам для устранения угрозы нашей стране с востока от Евфрата. Кроме того, у нас многоплановые отношения с Россией, прежде всего в энергетической сфере и в области атомной энергетики. Стратегические интересы Турции не позволяют допустить, чтобы сотрудничество с Россией пострадало», — добавляет отставной полковник.

«Ещё один вопрос — Чёрное море. США рассчитывают разжечь напряжённость между Турцией и Россией, обойти конвенцию Монтрё и выйти в Чёрное море. Что будет, если оппозиционная коалиция придёт к власти и дойдёт до конфликта с Россией? Правительство попросит помощи у НАТО. Альянс тоже выйдет в Чёрное море. Мы можем столкнуться с периодом, полным ловушек для Турции», — заключил эксперт.

https://russian.rt.com/inotv/2023-04-07/Haber7-tureckoj-oppozicii-porucheno-vbit – цинк

Не получилось в 2016-м, попробуют в 2023-м. Шансы примерно 50 на 50. Положение Эрдогана сейчас весьма шаткое и если бы не экономические гешефты от России, его положение было бы еще хуже. Текущий выбор для Турции это либо агрессивная многовекторность по Эрдогану либо же возвращение Турции к роли западного сателлита. Так что выбор действительно Турции предстоит исторический.
При всей хитрожопости Эрдогана и его любимом метода "ятаган в спину", на текущем историческом этапе, именно Эрдоган более выгоден России как ситуативный попутчик, являясь при всех своих очевидных минусах, меньшим злом на фоне альтернативных сценариев с проамериканской оппозицией при власти. Если Эрдоган устоит, то с ним и дальше будут мутить мутные дела и договорняки по принципу "ничего личного – просто бизнес". Все-таки Эрдоган это игрок уже нарождающегося нового миропорядка и один из акторов происходящих в мире перемен.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8278172.html
Метки: война на украине, Россия, сирия, США, турция, Украина, эрдоган
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 10850 8254
    чужой час назад

      Хитрожопый Эрдогаша это уже резкий нелитературный маневр.
      Турция привыкла между двух огней, но сегодня уже пора сделать более резкий выбор.

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