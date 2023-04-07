Про утечку документов об украинском наступлении
Про утечку документов об украинском наступлении
Относительно резонных сомнений (тут (https://t.me/contrudarZV/2088) и тут (https://t.me/readovkaru/2970)) в подлинности опубликованных документов о подготовке украинского наступления в Запорожской области, то тут конечно есть исторические предшественники, вроде операции "Мясной фарш" (https://pikabu.ru/story/operatsiya_myasnoy_farsh_ili_istoriya_cheloveka_kotorogo_ne_byilo_7559918), когда британскими спецслужбами предпринимались системные меры по стратегической дезинформации командования вермахта, с целью скрыть направление главного удара путем вброса относительно правдоподобных документов с целью дезинформации.
С другой стороны, есть примеры вроде истории с портфелем майора Райхеля (https://army-reporter.livejournal.com/25021.html), когда в силу ряда случайностей, в руки советского командования попали реальные планы операции "Блау", что не помешало вермахту в дальнейшем играть именно по этим планам. Собственно, задача Генштаба и нашей разведки как раз и состоит в том, чтобы определить реальное направление главного удара противника и отделить реальную информацию от дезинформации противника.
Из более свежих примеров можно вспомнить, как под шумиху скорого наступления на Херсон, противник готовил удар под Балаклеей, который также не являлся каким-то секретным, но был явно недооценен нашим командованием и имел оперативные последствия.
Соответственно, несмотря на очевидный потенциал действий противника на Запорожском направлении, исключать меры дезинформации направленные на то, чтобы скрыть направление главного удара никак нельзя.
Сценарий, где удары на Запорожском направлении могут быть сковывающими и вспомогательными, а основной удар будет на Сватовском/Белгородском или Волновахском направлении – вполне себе рабочие.
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Мысли “диванного аналитика”:
Особенностью работы немецкого Генштаба в годы ВМВ была детальная проработка нескольких вариантов действий собственных и действий противника.
Благодаря чему вплоть до 1943-го года действия немцев отличались большей гибкостью, оперативным мастерством и способностью адаптироваться к переменчивой ситуации.
А сейчас компьютеры есть, которые могут просчитать хоть миллион вариантов, нужно только вбить данные:
1. Силы сторон.
2. Качество вооружения.
3. Качество связи и разведданных.
4. Погода и ландшафт.
5. Транспортная инфраструктура и логистика.
6. Подготовка высшего, среднего и низшего офицерского состава.
7. Подготовка рядовых военнослужащих, обученность.
8. Морально-волевые качества.
9. Наиболее болезненные места противника.
10. Болевые точки собственные, представляющие наибольший интерес для противника.
И многое, многое другое.