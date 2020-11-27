«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

За прошедшие сутки огневых провокаций со стороны противника не зафиксировано.

Командование ВСУ продолжает привлекать в зону «ООС» для выполнения боевых задач военнослужащих, не имеющих боевого опыта.

По информации от нашего источника в ОТГ «Север», 23 ноября в штаб 92 отдельной механизированной бригады прибыли 50 военнослужащих, призванных на срочную службу осенью этого года.

Отмечается, что по решению комбрига Федосенко, с целью доукомплектования бригады личным составом до необходимого уровня, за месяц до убытия в зону «ООС» с призывниками по упрощенной схеме были подписаны контракты, базовая подготовка была проведена формально, занятия по боевой подготовке в рамках курса молодого бойца с новобранцами не проводились.

До 10 декабря в соединении ожидается прибытие еще нескольких групп вчерашних «срочников», общей численностью сто двадцать человек. Обращаем внимание комитета солдатских матерей Украины на факты обмана командования украинской армии.

В соединениях и частях ВСУ продолжает отмечаться низкий уровень морально-психологического состояния военнослужащих.

Очередным фактором снижения боевого духа украинских боевиков стало распоряжение командующего ОТГ «Север» Шандара о запрете с 20 ноября отпусков для личного состава группировки, в том числе и по семейным обстоятельствам. Данные указания командующий группировкой отдал в рамках проводимых мероприятий по противодействию распространения коронавирусной инфекции из зоны «ООС» в глубину страны.

По поступившим из штаба ОТГ «Север» данным, командирам соединений и частей отданы указания о выдаче военнослужащим, убывающим за пределы расположения пунктов временной дислокации специальных пропусков с отметками медицинской службы об отсутствии заболевания «COVID-19». При отсутствии документа боевики будут задерживаться и доставляться в отделы ВСП для выяснения обстоятельств.

Не исключаем, что такими действиями командование «ООС» создает предпосылки к новым коррупционным схемам, связанным с выдачей личному составу вышеуказанных пропусков.

Нами фиксируется всплеск преступности в зоне ответственности ОГТ «Север», особенно в тех районах, куда прибыли по ротации новые подразделения украинских боевиков.

По информации нашего источника, 25 ноября в штаб 92 бригады для проведения следственных мероприятий прибыли сотрудники ВСП и военный комендант ОТГ «Север» полковник Безбах.

Визит должностных лиц вызван ростом количества жалоб и заявлений в отделы полиции на военнослужащих ВСУ от жителей н. п. Золотое, Попасная и Троицкое.

Уточняется, что в ходе работы сотрудники установили личности двух подозреваемых в грабежах домовладений н. п. Троицкое и одного подозреваемого в разбойном нападении на местную жительницу н. п. Попасная. Работа следователей продлится до 28 ноября, планируется посещение всех подразделений бригады.