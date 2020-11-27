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Сводки от ополчения Новороссии 27 ноября 2020

08:23. 27 ноября 2020 83 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Всплеск насилия и криминала на Донбассе: сводка ЛНР (ВИДЕО)

Всплеск насилия и криминала на Донбассе: сводка ЛНР (ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

За прошедшие сутки огневых провокаций со стороны противника не зафиксировано.

Командование ВСУ продолжает привлекать в зону «ООС» для выполнения боевых задач военнослужащих, не имеющих боевого опыта.

По информации от нашего источника в ОТГ «Север», 23 ноября в штаб 92 отдельной механизированной бригады прибыли 50 военнослужащих, призванных на срочную службу осенью этого года.

Отмечается, что по решению комбрига Федосенко, с целью доукомплектования бригады личным составом до необходимого уровня, за месяц до убытия в зону «ООС» с призывниками по упрощенной схеме были подписаны контракты, базовая подготовка была проведена формально, занятия по боевой подготовке в рамках курса молодого бойца с новобранцами не проводились.

До 10 декабря в соединении ожидается прибытие еще нескольких групп вчерашних «срочников», общей численностью сто двадцать человек. Обращаем внимание комитета солдатских матерей Украины на факты обмана командования украинской армии.

В соединениях и частях ВСУ продолжает отмечаться низкий уровень морально-психологического состояния военнослужащих.

Очередным фактором снижения боевого духа украинских боевиков стало распоряжение командующего ОТГ «Север» Шандара о запрете с 20 ноября отпусков для личного состава группировки, в том числе и по семейным обстоятельствам. Данные указания командующий группировкой отдал в рамках проводимых мероприятий по противодействию распространения коронавирусной инфекции из зоны «ООС» в глубину страны.

По поступившим из штаба ОТГ «Север» данным, командирам соединений и частей отданы указания о выдаче военнослужащим, убывающим за пределы расположения пунктов временной дислокации специальных пропусков с отметками медицинской службы об отсутствии заболевания «COVID-19». При отсутствии документа боевики будут задерживаться и доставляться в отделы ВСП для выяснения обстоятельств.

Не исключаем, что такими действиями командование «ООС» создает предпосылки к новым коррупционным схемам, связанным с выдачей личному составу вышеуказанных пропусков.

Нами фиксируется всплеск преступности в зоне ответственности ОГТ «Север», особенно в тех районах, куда прибыли по ротации новые подразделения украинских боевиков.

По информации нашего источника, 25 ноября в штаб 92 бригады для проведения следственных мероприятий прибыли сотрудники ВСП и военный комендант ОТГ «Север» полковник Безбах.

Визит должностных лиц вызван ростом количества жалоб и заявлений в отделы полиции на военнослужащих ВСУ от жителей н. п. Золотое, Попасная и Троицкое.

Уточняется, что в ходе работы сотрудники установили личности двух подозреваемых в грабежах домовладений н. п. Троицкое и одного подозреваемого в разбойном нападении на местную жительницу н. п. Попасная. Работа следователей продлится до 28 ноября, планируется посещение всех подразделений бригады.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Известный российский военкор ответил украинскому генералу на заявление о захвате Донбасса

Известный российский военкор ответил украинскому генералу на заявление о захвате Донбасса | Русская весна

Известный российский военкор Александр Сладков прокомментировал заявление главкома ВСУ генерала Руслана Хомчака о том, что украинская армия сможет захватить Донбасс и удержать.

«„Мы сможем захватить и удержать Донбасс!“! Командующий силами ООС генерал Хомчак обнародовал киевские цели.

Причем заявил об этом не стесняясь ни мирового сообщества, ни Минска, ни Москвы. „Сможем захватить“ и все. Правда, может помешать население, оно сообщит России, если начнется наступление.

Руслан Борисович, вы реально наивный, или рассчитываете на дурачков, делая такие заявления?

Мы в России знаем, где украинские военные собираются в кучку больше трех, не то, что про танки.

У нас основные данные не беспилотники приносят. Слышали что-то про Байконур, Плесецк и Восточный? Про службы разные, главные управления?

Мы сами все знаем. А людям, спасибо: они и стрелять будут, и сообщать. Главное поддержка, а не просто информация.

Но у меня вопрос: почему обязательно война? Почему нападение? Почему нет другого дерзкого заявления, что-то типа: „По ту сторону линии фронта наши донбасские братья, они такие же, как мы, и мы не должны нападать на них и убивать. Наши враги не в Донецке и Луганске! Нас вооружают и готовят, чтоб нас самих убили в атаке, чтоб нас унизили в плену“…

Руслан Борисович, вместо подобных заявлений надо набраться мужества, и взглянуть правде в глаза», – написал Сдаков в своём авторском Telegram-канале.

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«Ситуация патовая»: будет ли горячая фаза на Донбассе

«Ситуация патовая»: будет ли горячая фаза на Донбассе | Русская весна

Участник Русской весны в Харькове, побывавший за свои убеждения в украинских застенках, политтехнолог Константин Долгов дал нашему изданию комментарий о перспективах военного обострения на границах республик Донбасса вслед за Карабахом.

«Вероятность обострения на Донбассе стремится к нулю, потому что это не нужно никому из участников процесса.

Это не нужно Вашингтону: американцы контролируют сейчас почти всю территорию бывшей Украины за исключением Крыма, ДНР, и ЛНР. То есть, 80% с лишним территории в их руках. Зачем им рисковать столь ценным активом? Ради чего? ДНР и ЛНР это по 1/3 от бывших Донецкой и Луганской областей. В 2014-м американцы захапали куда больше.

Это не нужно Москве, ведь попытки Украины разделаться с республиками Донбасса могут потребовать военного вмешательства, что накладно и “санкционно”. В то же время отсутствие вмешательства при подобном развитии событий может повлечь за собой обвал рейтинга власти уже в самой России: люди поймут, что если возможно сдать русских в Донецке и Луганске, то точно так же можно сдать русских в Воронеже и Костроме. Именно поэтому Москве никакие обострения на Донбассе не нужны.

Это не нужно Киеву, потому что вялотекущее противостояние с ДНР и ЛНР даёт возможность Украине кошмарить собственное население, закручивать гайки, расправляться с инакомыслящими, а также выпрашивать у Запада деньги на “оборону восточных рубежей от кремлёвских орд”.

Наконец, это не нужно республикам Донбасса, так как люди в них войны хлебнули будь здоров и предпочтут худой мир любой “доброй ссоре”.

Ситуация патовая, но этот пат сегодня удовлетворяет все стороны. Именно поэтому не будет никаких “зачисток Донбасса”, равно как не будет и никаких “наступлений на Мариуполь”. Всех всё устраивает».

Аналогичное мнение о маловероятности военного обострения сегодня высказал в беседе с «Русской Весной» и постоянный эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский.

А экс-командир бригады «Восток» и донецкой «Альфы» Александр Ходаковский придерживается иного мнения.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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