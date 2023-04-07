О ситуации с государственным долгом США
О ситуации с государственным долгом США
Государственный долг США неуклонно растет на протяжении многих лет. (https://i.ibb.co/5kd91qc/00-Rybar-pic-large-08.png) С 2000 по 2023 год он вырос с 5,7 трлн до $31,4 трлн, что составляет более 100% ВВП США.
Наиболее активный рост госдолга США пришелся на период пандемии COVID-19 — $4,7 трлн. Эта цифра включает в себя расходы вследствие принятия Закона о помощи и экономической безопасности в связи с коронавирусом (CARES), Закона о реагировании на коронавирус для семей (FFCRA), Закона о консолидированных ассигнованиях и Закона о плане спасения Америки 2021 года.
Эти пакеты предусматривали ряд мер экономической поддержки, включая прямые выплаты физическим лицам, повышенные пособия по безработице, кредиты и гранты для предприятий, а также финансирование медицинских учреждений и распространение вакцин. Это именно те самые «вертолетные деньги», которые обеспечили относительную стабильность финансовой системы в тот период.
Обсуждение потолка госдолга
Предстоящие в июне дебаты о потолке долга, скорее всего, создадут лишь видимость дискуссии перед принятием неизбежного решения.
▪️Министр финансов Джанет Йеллен регулярно призывает (https://tass.ru/ekonomika/16975295) законодателей поднять потолок долга. По ее мнению, отказ от повышения может иметь катастрофические последствия для экономики США. Йеллен отметила, что в прошлом потолок долга повышался много раз, и отказ повысить его сейчас будет беспрецедентным и приведет к дефолту.
▪️В США есть, конечно, и противники таких мер. Например, конгрессмен от Аризоны (https://www.theguardian.com/us-news/2023/jan/20/us-debt-ceiling-crisis-house-republicans) Энди Биггс. По его мнению, потолок долга не должен быть поднят без значительного сокращения государственных расходов.
▪️Структурный дефицит бюджета США десятилетиями покрывается за счет выпуска казначейских облигаций, которые, по сути, навязываются инвесторам по всему миру как безальтернативное вложение средств.
Если какая-либо страна не проявляет достаточного интереса к долговым инструментам США, то там быстро возникают проблемы с финансированием локальных проектов со стороны МВФ, Всемирного банка и крупных банковских групп.
В отдельных случаях финансовые структуры США прибегают к прямому давлению, организуют локальные финансовые кризисы (https://t.me/econopocalypse/81) и беспорядки. Все это очень напоминает рэкет на межгосударственном уровне.
Есть ли чисто экономические причины не поднимать госдолг США?
Рост задолженности может иметь негативные последствия для экономики в долгосрочной перспективе.
▪️Если учетная ставка останется высокой, правительству придется тратить больше денег на выплату процентов по проданным облигациям. Это уменьшит объем средств на другие государственные программы.
▪️Bысокий уровень долга может привести к потере доверия к экономике США со стороны иностранных инвесторов и, как следствие, к снижению стоимости доллара.
Но на фоне возможности получить неограниченное финансирование эти аргументы, скорее всего, не будут приняты во внимание.
Как оценивает перспективы увеличения госдолга США Бюджетное управление Конгресса?
Согласно долгосрочному прогнозу (https://www.cbo.gov/publication/58946) Бюджетного управления Конгресса, ожидается, что в ближайшие десятилетия потолок долга будет превышен в 2033 и 2050 годах.
При условии неизменности действующего законодательства, в 2033 году государственный долг составит около $39,4 трлн. Это около 118% от ВВП США.
На 2050 государственный долг составит около $95,0 трлн. Это будет значительным увеличением по сравнению с текущим уровнем, и по прогнозам, долг будет составлять около 195% от ВВП на тот момент.
Средние темпы увеличения госдолга с 2023 по 2033 составят около 2% в год, а в период до 2050 года составят около 4,4% в год.
Прогноз по госдолгу может быть скорректирован в зависимости от будущих экономических и политических событий. (https://i.ibb.co/5kd91qc/00-Rybar-pic-large-08.png) Расчеты основаны на допущении, что законодатели США будут продолжать повышать потолок долга в случае необходимости, не допуская дефолт.
▪️В сухом остатке мы имеем общее увеличение госдолга на $63,5 трлн до 2050 года, что в среднем составляет ежегодное увеличение примерно на $2.3 трлн в год.
Это около половины объема средств, потраченных на компенсацию последствий пандемии. При текущей учетной ставке ФРС в 5% увеличение госдолга теоретически способно обеспечить достаточную ликвидность в экономике при относительном контроле над инфляцией. Основной целью ФРС и Минфина США сейчас является сохранение темпов роста и недопущение резкого скачка инфляции.
Исходя из этих данных, представляется очень вероятным не просто разовое повышение потолка госдолга, а принятие программы его повышения, что позволит планировать долгосрочные инвестиции со сроком окупаемости более 5 лет.
А это все высокотехнологичные области, имеющие стратегическое значение для развития экономики США.
Какие последствия для США и мировой экономики будет иметь повышение госдолга?
В США это позволит сохранить объемы бюджетного финансирования многочисленных государственных программ и оказать помощь бизнесу в конкурентной борьбе за мировые рынки.
Например, программа по релокации высокотехнологичного производства из ЕС в США в рамках Закона о снижении инфляции (IRA (https://www.irs.gov/inflation-reduction-act-of-2022)) показала свою эффективность. Аналогичные программы мы сможем увидеть и в других секторах экономики США.
В социальном плане повышение потолка госдолга позволит продолжить в полном объеме финансировать программы соцобеспечения, что может гарантировать достаточную внутреннюю политическую стабильность. Значительная часть госдолга может быть поглощена на внутреннем рынке США паевыми инвестфондами, пенсионными фондами, банками и домохозяйствами.
Огромный военный бюджет США также в значительной степени будет финансироваться из новых объемов госдолга.
Для мировой экономики это будет означать формирование новой экономической системы. Страны, утратившие свой политический и экономический суверенитет, фактически станут финансовыми донорами США и потребителями новых объемов госдолга.
Сейчас банковский кризис в ЕС вынуждает центробанки этих стран привлекать огромные объемы именно долларов для недопущения коллапса финансовой системы.
Простое включение печатного станка может разогнать инфляцию и подорвать доверие инвесторов к евро. Естественно, доллары привлекаются по текущей учетной ставке и выше.
Для частных инвесторов долговые инструменты США с фиксированной доходностью также становятся более привлекательными на фоне более низкой учетной ставки в Еврозоне. Это способствует перетоку частного капитала из ЕС в США.
Для стран, не желающих становиться донорами, еще большую актуальность приобретет создание альтернативной финансовой и платежной системы. Это позволит не нагружать свой бюджет новыми долговыми обязательствами США, о реальном обеспечении которых и Минфин и Бюджетное управление Конгресса предпочитают скромно умалчивать.
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