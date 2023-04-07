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Ценный улов

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Сообщают, что наши военные смогли поднять ценные компоненты упавшего в Черном море БПЛА MQ-9 Reaper.

Ценный улов

Профильные подразделения российского оборонного ведомства стали обладателями бесценной информации о характеристиках ряда критически важных радиоэлектронных узлов MQ-9 Reaper. Это и турельный мультиспектральный оптико-электронный комплекс AN/AAS-52, и комплекс (контейнерного типа) поверхностной радиолокационной разведки AN/APY-8, и станции телеметрии и защищенной спутниковой связи, и терминал системы обмена данными Link-16.

Из информации, полученной от АО «КРЭТ» и ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт ВКС МО РФ», следует, что специалисты этих серьезных организаций получили возможность не только изучить распайку сверхвысокочастотных блоков РЛС APY-8, но и определить энергетические параметры ее работы, включая режим обращенной синтезированной (ISAR) и синтезированной (SAR) апертур. А также рассчитать уровень помехозащищенности и примерное разрешение радара, основываясь на данных устройств первичного (вторичного) преобразования отраженного РЛС-сигнала.

Мало того, теперь они смогут вычислить увеличение длиннофокусных приборов и устройств оптико-электронного комплекса AN/AAS-52: инфракрасного визира и телевизионного модуля. Не станет секретом и тип или разрешение матричных фотоприемников, использованных в нем. Что в дальнейшем позволит проанализировать способности американского комплекса в идентификации и классификации российской военной техники на разных дистанциях и в различных погодных условиях.

Российским специалистам стали доступны определение частотных параметров средств телеметрии, связи и обмена информацией посредством спутникового канала и оценка уровня помехозащищенности Link-16, обеспечивающей возможность моделирования эффективных режимов противодействия со стороны российских средств РЭБ.

https://t.me/rusengineer – цинк

Мало того, что керосином облили, так еще и допросили!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8277744.html
Метки: бпла, вкс рф, Россия, США, черное море
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