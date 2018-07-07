В.Л. Авагян: Как остановить рост цен?

Мне задали короткий вопрос: «Как остановить рост цен? Почему у Венесуэлы не получается?». Вопрос-то короткий, ответ долгий. Есть вопросы, ответом на которые может служить только развёрнутая статья. Заданный мне – делится на две части: общая теория и положение в Венесуэле. Что происходит в Венесуэле? Очевидно, что свободолюбивый народ пытается противостоять американской гибридной агрессии, а это дело очень трудное и тяжёлое. Венесуэльцы в настоящий момент из двух зол выбирают меньшее (как чаще всего и приходится делать): Они понимают, что при всех издержках избранного пути – бедствия от «свободного рынка» будут куда хуже. Окоп – конечно, не курорт, но если тебя бомбят, то лучше сидеть в окопе. Взвесив свои трудности сейчас и при «свободном рынке», когда господствовали либералы – венесуэльцы решили, что лучше "как сейчас", чем "как тогда" . Кто с либералами жил – поймёт их.



Дело в том (и тут уже переход к общей теории) – что цены нельзя просто взять и заморозить. Рост цен складывается из двух очень разных элементов:

1.Произвольное поднятие цен, связанное исключительно с алчностью, желанием хапнуть больше.

2.Вынужденный подъём цен, связанный с ростом цен у смежников.

Власть может и должна пресечь рост цен в начале цепочки, там, где он произвольный вредительский акт алчного хищника. Но власть не может (а попытается – не получится) пресечь рост цен, который носит вынужденный, вторичный характер.

Приведу пример. Подсчитано, что от пашни до булочки около 40 обменных актов. Крестьяне покупают ГСМ и удобрения, продают пшеницу. Мукомолы покупают пшеницу – продают муку. Пекари покупают муку – продают выпечку.



Это только основные акты, а до 40 их набирается вместе с запчастями, обновлением оборудования, торгово-посредническими услугами, маркетингом и рекламой и т.п.

То есть цепочка из 40 звеньев. У другого товара их будет 30, у третьего – 120. Но в современном производстве цепочка всегда очень длинная. Почему в этой цепочке растут цены? Очень просто: в этой цепочке есть один подлец, который всех баламутит. Остальные – его заложники. Наказывать заложников за грехи террориста – согласитесь, нелепо…

Если продавец ГСМ вдруг ни с того, ни с сего повысил цены на ГСМ (как чаще всего и случается) – то дальше по цепочке цены растут уже ВЫНУЖДЕННО. Ни хлеборобы, ни мукомолы, ни пекари НЕ ХОТЕЛИ БЫ повышать отпускные цены – но им приходится, чтобы не прогореть.

Допустим, комиссар с маузером пришёл к пекарям и запретил им повышать цены. Ответом пекарей станет закрытие производства. Ведь в нашей ситуации пекари – не по собственной воле вздумали всех нагреть. Их заставили эту подлость исполнять – потому что подорожала мука. А мука – потому что подорожало зерно. А зерно – потому что подорожали ГСМ…

Для предотвращения роста цен нужно пройти по всей цепочке – и наказать, покарать со всей суровостью того, кто первым вызвал ничем не спровоцированный рост отпускных цен. Остальных (вторых и третьих) карать за что? Они же не источник, а жертвы роста цен, у них меньше покупать станут…

Даже если покарать «вторых» – для экономики это контрпродуктивно. Попытки удерживать цены, не устранив источника их роста – всё равно, что выхлопную трубу заткнуть кукурузиной! Давление в системе будет нарастать. Трусоватые пекари станут закрывать свои булочные, чтобы в ущерб себе не работать. А смелые пекари – станут осваивать «чёрный рынок», обманывать государственные органы, уходить в тень…

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Для того, чтобы пройти по всей цепочке до исходного подлеца, спровоцировавшего цепную реакцию роста цен – правительству нужно:

1. Знать все звенья этой цепочки, понимать положение в каждом звене.

2. Контролировать все звенья так, чтобы они были в твоей юрисдикции.

Либеральные экономисты-недоноски пасуют уже на первом пункте. Они обычно понятия не имеют, из каких звеньев складывается конечная цена, какую цепочку проходит консервная банка на их столе. Они видят булочки растущими в готовом виде на деревьях, а технологического пути от нивы до стола не понимают.

Оттого либеральные экономисты-недоноски никак не способны регулировать цены. При Ельцине инфляция в РФ достигала 1000% и более за год, за пол-года, не потому, что Ельцин мечтал об этом. А потому, что назначенные им экономисты-решалы были зоопатами и паразитами, они снимали пенки с процесса, глубин которого не понимали даже в самых общих чертах…

Но даже если пункт 1 (инвентаризация всей линии, доводящей выпечку от чёрных комьев земли до белой сдобы) выполнен – остаётся пункт 2.

Как может правительство Венесуэлы (например) контролировать рост цен у заграничного производителя, включённого в его цепочки? Ведь нельзя же явится за границу вооружённым отрядом и покарать источник инфляции – это же война!

Если зависимость от иностранных комплектующих становится критической, то рост цен – превращается в неуправляемый. Как говорят в народе, «пердка сачком не уловишь» – то есть гонять за повышение цен своих подданных бесполезно, если источник роста цен за рубежом, вне твоей юрисдикции.

Для маленькой страны сосредоточить всё производство внутри себя – нереально. Современная экономическая самодостаточность требует не менее 300 млн участников обмена (чтобы партии продукции не были мелкосерийными: мелкосерийность – путь к дороговизне и неконкурентоспособности).

При этом 300 млн меняющихся в рамках разделения труда – крайний минимум! Лучше бы, конечно, миллиард или полтора. А кроме людей нужны и ресурсы, не на всякой территории всякий ресурс есть, приходится покупать извне…

Выход – практика СЭВ советских времён. То есть система межгосударственных торгово-обменных отношений, при которой стороны обмена дают друг другу гарантии не повышать цен без крайней необходимости. Но это требует добрососедства и порядочности, равноправия обеих сторон сделки.

Когда мы говорим о США или Европе – ни о добрососедстве, ни о простой человеческой порядочности, ни о равноправии речи быть не может.



Их экономики – модели колониального выкачивания, имеющие в работе с такими странами, как Венесуэла (да и Россия тоже) только два инструмента: шантаж и насилие.



Насилие (как в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии и т.п.) применяется там, где не срабатывает шантаж. А шантаж включает в себя угрозу насилием «как в Ираке-Сирии».

Либеральные правительства латиноамериканских банановых республик (как и наши) – оставили своим народам тяжёлое наследие. Схемы обменов сложены так, что содержат «закладки» самого эффективного шантажа и выкручивания рук неполноправному партнёру-рабу.

Всякая попытка хотя бы частичного выхода из колониальной модели обмена (когда в странах вечного лета миллионы голодают, потому что весь урожай «продан» на север уже на стадии сева!) – карается жесточайшим экономическим террором, обрушением всех обменных процессов, подрывом ключевых опор национальной экономики.

Хорошо знакомые с этим тихим, но очень жестоким колониальным разбоем, народы Латинской Америки принимают, как необходимость, большие экономические проблемы переходного периода: им не страшно, вырываясь из застенка, ободрать бока, им страшнее не вырваться из застенка.

Одно дело, если ты беден, но беден со всеми вместе, по-братски, и знаешь, что власти о тебе думают, учитывают тебя. И совсем другое – когда ты беден застойно, вычеркнут из списков живых, о тебе наверху и думать забыли, любые экономические успехи (типа нефтедолларов) тебя не касаются.



И вся твоя жизнь среди сверкающих реклам и наполненных витрин – лишь длительная агония, медленное умирание от накопления долгосрочной недостаточности в тканях жизни…

Люди периферийного капитализма насмотрелись вволю на изобилие за пуленепробиваемым стеклом. Они вдоволь насытились либеральными байками и выборными клоунадами, и знают туго: здесь они расходный материал, о них никто не думает, и они никому не нужны.



Оттого, вырвавшись из периферийного капитализма – например, под знаменем Кастро или Чавеса – люди проявляют большое упорство и высокую «толерантность» к бытовым неудобствам.

- Хрен с ним, что нет в продаже туалетной бумаги! – думают вчерашние обитатели трущоб – Главное, что нет больше и безнадёги! Лучше мы лопухом подотрёмся – зная, что нужны своей стране, чем пипифаксом на последние скудные гроши…

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Эта решимость похвальна – но имеет свои пределы, свою «усталость металла». Вечно жить в дезорганизованной среде обменов – не получится ни у кого. Временные трудности обязаны быть временными.

А для этого нужно остановить рост цен не произволом декретов, а диагностикой производственных линий (включая и иностранные их сегменты). Откуда прилетает к нам рост цен по цепи? Какая сволочь, ни с того, ни с сего, никем не спровоцированная – вдруг решила «жить лучше» за счёт других?!

На своей территории с такой сволочью разобраться проще (хотя в пост-советских бантустанах и с этим справится не могут – слишком с крупной сволочью повязаны политики). Что касается провокаторов на зарубежной территории, то тут нужен комплексный подход:

- Или импортозамещение, если оно возможно.

- Или вывод провокатора с рынка, с заменой его поставщиком-конкурентом, более покладистым.

- Или эффективные контр-санкции, ответ шантажом на шантаж.

- Или иные действия, устраняющие ПЕРВИЧНУЮ причину роста цен (например, прекращение этого национального позора – когда обменный курс валют не высчитывается рационально, согласно покупательной способности, а устанавливается в азарте и эмоциональном нагреве биржевой стихии).

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Приведу в качестве примера африканскую страну Гану. Гане в своё время навязали монопродукт – какао. Ничего, кроме какао, Гана не делала. При этом цены на какао устанавливались не в самой Гане, а на зарубежных биржевых площадках. Всё, что кушали, носили, всё чем живы были жители Ганы – всё завозилось извне, по ценам, установленным заграницей.

Каждое падение цен на какао где-нибудь в Лондоне (на который Гана никак влиять не могла) – выступало для жителей Ганы гуманитарной катастрофой.

Если у вас экономика такого типа – то нет смысла даже в честных выборах, нет смысла выбирать правительство (что доказал недавний опыт Греции). Народ Ганы не мог решать своей судьбы – судьбу его решали те, кто устанавливает цена на какао.

Попытайся народ Ганы вякнуть (или выбрать) что-то неугодное им – и его обожгут хлыстом до самых костей…

Конечно же, ни о каком контроле за ценами в магазинах или счетах за услуги – власти Ганы не могут и мечтать. Всё, кроме какао, ввозится извне, раз так – то или продавай по предложенным извне ценам, или откажутся подвозить.

Получается тупик колониальной экономики грабительского, компрадорского типа (очень хорошо знакомый пост-советским республикам-бантустанам): и жить не получается, и выйти из нежити невозможно: додушат до состояния полного трупа.

Экономическая несостоятельность системы-придатка рождает её социально-политическую несостоятельность, и наоборот: замкнутый круг!

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Конечно, выход из этого тупика ни для кого не будет ни простым, ни безболезненным. Высокие цены на нефть (или какако) на каком-то этапе могут подсластить горькую пилюлю самостановления, но не более того.

Общий закон жизни в том, что перевод примитивной системы в более развитую всегда сложен и тернист. Прост и короток только обратный путь: когда развитую систему низводят к примитиву. Человека из пелёнок до взрослости поднимают лет двадцать, как минимум – а убить его можно за секунду.

В нашей газете мы постоянно обсуждаем несовместимость развития, совершенствования с зоопатиями. Человек или хочет развиваться, совершенствоваться, созидать новое, более сложное, чем было – или же он хочет удовлетворения животности, свинского сна в луже.



Совместить мотивы развития и психическое состояние зоопатии невозможно: ибо строитель нового вынужден отдавать себя, гореть мега-проектом, а зоопат – ищет, что бы спереть с великих строек, и более ничем не заинтересован…

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У России-СССР есть все условия и возможности для рывка к самодостаточности и подлинной суверенности. Главное препятствие для нас в дряби пост-советизма – зоопатии, овладевшие массами. Нежелание обывателя даже пошевелиться – не то, что участвовать в великой стройке…

Не одолев этого вектора – мы не справимся ни с какими реформами, в том числе и с ограничением роста цен, снова и снова «пробивающих потолок» в распадающемся мирке зоопатов.



В.Л. Авагян

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