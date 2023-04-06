Главная » Видео, История, Творчество

В небе и на земле. Десять лет из жизни Валерия Чкалова (1983)

13 0

О выдающемся советском летчике Валерии Павловиче Чкалове.

#ДокументальныйФильм
ТО Экран 1983
Автор сценария – Самарий Зеликин
Режиссер – Самарий Зеликин
Оператор – Валерий Меньшов

#ВалерийЧкалов #ВНебеИНаЗемле #авиация

▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://goo.gl/qw3iEK

Мы в соцсетях:
Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fond
Telegram – https://t.me/gosteleradiofond
VK – https://vk.com/teleradiofond
OK – https://ok.ru/gosteleradiofond
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CiwxK0Ot0-8
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Афоризмотерапия: Справедливость. Жизнь и смерть. Детство...
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
ДААРИЯ, ГИПЕРБОРЕЯ.
Метастазы Мексиканского залива. Часть 14-8

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru