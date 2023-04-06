В небе и на земле. Десять лет из жизни Валерия Чкалова (1983)
О выдающемся советском летчике Валерии Павловиче Чкалове.
#ДокументальныйФильм
ТО Экран 1983
Автор сценария – Самарий Зеликин
Режиссер – Самарий Зеликин
Оператор – Валерий Меньшов
#ВалерийЧкалов #ВНебеИНаЗемле #авиация
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