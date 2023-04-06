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“Случайно залетел” сбросить бомбы

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По вчерашнему "случайно залетевшему" легкомоторному самолету в Брянской области.

Самолет использовался для сброса небольших бомб на территории области. Атаковали комбинат "Слава" на территории области. Обошлось без жертв.

Сбросив бомбы, самолеты пытались вернуться на сверхмалой высоте, в результате чего один из них зацепился за ЛЭП и был вынужден садиться. Сам самолет был дооборудован для сброса бомб.

Собственно, было еще вчера очевидно, что пилот на допросе просто воспроизводил заученную легенду, на случай, если его поймают.
Поймали, теперь сядет по статье терроризм.

* * *

И еще.

Самодельный беспилотник с камерами упал (https://t.me/opersvodki) на территории завода "Факел" в подмосковных Химках.

На заводе производят системы ПВО "Тор" и "С-400" и модернизируют "С-300" и "Осу". БПЛА размером 30 на 30 см обнаружили охранники при обходе территории предприятия.

Конструктивно он напоминал квадрокоптер, но имел признаки кустарной сборки. На корпусе закреплено несколько камер.

По предварительной информации, дрон упал из-за глушилок связи. Сейчас его владельца ищут правоохранители.

Дрон явно запускался с территории области.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8275060.html
Метки: авиация, война на украине, Украина
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 29101 24675
    марина только что

      идейный похоже -на бы..ло не сильно похож,очечки культурненькие -может и стихи ,как КБлоки пописывает про жизнь,журавликов ..Русские всё еще слюньтяи ,раз несмотря не на что, они летят ,запускают БПЛ -не боятся ..Слюньтяи и лентяи ,девку пустую 30кг веганку поймали и медали получат ..и сказку расскажет Марго с Шапиро..Ничего,хохлы их жизни научат -у хохла стопа нет -и не было никогда ,потому и еврей плакал…

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