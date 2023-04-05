В Брянской области сбили украинский самолет
В Брянской области огнем с земли из автоматов был подбит украинский легкомоторной самолет, который шел на сверхмалой высоте ниже зоны действия радаров ПВО.
Пилот посадил подбитую машину в поле и пытался скрыться, но был пойман. При себе у него был автомат и бронежилет.
Пока что цель полета не ясна, так что ждет официальный комментарий ФСБ.
PS Появилось видео https://t.me/boris_rozhin/82277 с допросом пилота – утверждает, что "случайно залетел не туда". Выглядит как зачтение заученной легенды. Также заявил, что самолет не сбили, а у него сломался винт, поэтому был вынужден идти на посадку. Шел на 50 метрах.