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В Брянской области сбили украинский самолет

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В Брянской области огнем с земли из автоматов был подбит украинский легкомоторной самолет, который шел на сверхмалой высоте ниже зоны действия радаров ПВО.
Пилот посадил подбитую машину в поле и пытался скрыться, но был пойман. При себе у него был автомат и бронежилет.
Пока что цель полета не ясна, так что ждет официальный комментарий ФСБ.







PS Появилось видео https://t.me/boris_rozhin/82277 с допросом пилота – утверждает, что "случайно залетел не туда". Выглядит как зачтение заученной легенды. Также заявил, что самолет не сбили, а у него сломался винт, поэтому был вынужден идти на посадку. Шел на 50 метрах.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8274176.html
Метки: авиация, война на украине, Украина, фотографии
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