Беспокойство в США: Мир может отказаться от доллара? | Геоэнергетика Инфо
Дедолларизация. Мир может отказаться от доллара? Геоэнергетика Инфо
Власти США обеспокоились сокращением обращения доллара в мировой торговле. Все больше стран мира заявляют об отказе от использования долларов в торговле. Французская компания Total впервые закупила партию сжиженного газа в Китае за юани. Нефтяные компании Ближнего Востока переходят на продажу нефти за юани.
Гегемония США постепенно уходит в историю, но это зависит от нефтедобывающих стран. Многие страны начали искать способы ухода от использования доллара США после того, как Вашингтон начал угрожать конфискацией активов России. Мир разделился: дружественные нам страны предлагают возможность оплаты товаров в валютах, отличных от американской. В то же время союзники США продолжают использовать доллар, но его доля в мировых расчетах и резервах неукоснительно падает
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