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Расклад Холодной войны 2.0

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Западная версия текущего расклада Холодной войны 2.0

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8274447.html
Метки: война на украине, Запад, карты, Россия, США, холодная война
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