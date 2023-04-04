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Огородами ушел

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У Штирлица защемило сердце.
"А ведь Артем совсем не умеет ходить на лыжах".
Ничего, – успокаивал он себя, до границы недалеко, до границы рукой подать, дойдет.

Сына красноярского губернатора Усса, Артем Усс, объявился в России, после того как совершил побег в Италии.
В обвинительном заключении для его ареста в Италии утверждалось, что Артем Усс через принадлежащую немецкую компанию приобретал секретные военные технологии, полупроводники, микропроцессоры и другие электронные компоненты, которые потом использовались в российском оборонном секторе, находящемся под западными санкциями. Кроме того, обвинители утверждали, что Усс и его партнер Юрий Орехов (его арестовали в Германии в тот же день, что и сына губернатора) использовали гамбургскую компанию NDA GmbH в качестве прикрытия для перевозки сотен миллионов баррелей венесуэльской нефти в Россию и Китай.
Также он находился в розыске и в России по обвинению в отмывании денег.

Прибыв в Россию, Усс заявил, что не верит в справедливое правосудие на Западе (логично), поэтому бежал в Россию.
Сегодня Усс явился в СК РФ, где ему выписали подписку о невыезде (понятное дело, что он и сам на Запад сейчас уже не поедет). Скорее всего экстракция Усса осуществлялась российскими спецслужбами, которые помогли Уссу встать на лыжи. Судя по всему, он был вовлечен в работу российских спецслужб за рубежом и поэтому были предприняты меры, чтобы его не вывезли в США. Если так, то хорошо отработали.
Правда остаются вопросы с обвинениями в отмывании средств в России.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8272043.html
Метки: Запад, италия, разведка, Россия, спецслужбы, США, шпионаж
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