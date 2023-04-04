Дело Треповой
Дело Треповой
1. Трепову сегодня перевезли в Москву и доставили в Басманный суд. Судить ее будут в Москве.
2. Арестовали ее по требованию обвинения до 2 июня 2023 года.
3. Защищать ее будет тот же адвокат, который защищает недавно арестованного американского шпиона Гершовича.
4. Согласно действующему законодательству Треповой светит до 35 лет тюрьмы (пока действует мораторий на смертную казнь).
5. Общее число пострадавших в результате взрыва составило 40 человек (помимо погибшего Владлена).
6. Пригожин заявил, что помещение восстановят, а всем пострадавшим он за свой счет окажет материальную помощь.
7. Также Владлена посмертно зачислили в ЧВК "Вагнер" и его близкие получат положенные в этом случае выплаты и компенсации.
8. В Госдуме сегодня прошла минута молчания в память о Владлене. В Донецке сегодня появились памятные плакаты.
9. Также сегодня стало известно, что Трепова выполняла различные задания с Украины за 20 000 р./задание. Деньги получала в криптовалюте.
10.Пока не ясно, почему провалился отход – у Треповой был куплен билет в Узбекистан, после чего она должна была уехать на Украину.
Государство пока еще не определилось, какие меры последуют в отношении несистемной оппозиции и "Нетвойняшек". То что они последуют – очевидно.
”=“VCEM privet“=”
_Ух-ты – какая(КЕМ…)предложена “10-ка”…
прям-таки УКАЗАНА – “свободная-ТЕМА-мнения”…
* но то,что “ЭТА-тема-ПОПАХИВАЕТ” – ВНЕ сомнения…
(ну-так-ЧТО–”свободные-И-наёмные” – КАКовы Ваши Мнения…) :-)
…поПРОБУЙте быть Вежливы,ми – НЕ портите Другим Настроения…
(ЕСТЬ,что Сказать…”ого-го-КАКОЕ”…что Создаст ОБОСТРЕНИЯ…)
_ _ _ _ _
Ничего ни к кому личного. Благодарю.
=====
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. канада. 04-4-23.