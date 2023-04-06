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Кто стоял за Дарьей Треповой, конец Финляндии и наказание за русофобию. Сергей Марков

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Новости недели обсуждаем с политологом Сергеем Марковым. Ведущая — Дария Павлова.

1:00 Финляндия в НАТО: выгода для Эрдогана, и вызовы для России;
14:23 Русофобию хотят объявить уголовным преступлением: необходимо ли, и как должно быть наказано?
24:15 Борьба с иностранными вывесками: надо ли запрещать английский в рекламе и общественной жизни?
35:05 Убийство военкора Владлена Татарского: кто стоял за Дарьей Треповой, и насколько вероятна опасность повторения террористических актов в России?
41:14 Новая Концепция внешней политики государства: для чего она нужна на самом деле?
46:30 Ряд стран ОПЕК+ снизит добычу нефти. Что это сулит России?
49:28 Почему европейские политики ринулись с визитами в Китай?
51:37 В Казани в 2024 году пройдёт саммит БРИКС. Какова сейчас роль этого альянса?
53:37 Путин подписал указ о полном госфинансировании детского кино и мультфильмов. Для чего это сделано, и будет ли польза?

Научно-просветительская конференция “Русский мир против глобального рейха” https://den-magazin.ru/russkiy-mir-protiv-globalnogo-reyha

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=c6VwoyBEzz0
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