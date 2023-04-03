Главная » Невероятное в мире, Политика, Экономика

Отток депозитов в банковской системе США

23 0


Занимательная инфографика.
Потери депозитов банками США. Мартовский кризис стал крупнейшим за всю историю наблюдений.
Паникующие граждане сняли почти 400 млрд. долларов депозитов.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8269144.html
Метки: банки, доллар, инфографика, кризис, США, экономика
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Банковская тайна: ее юбилей и кончина
Про «бегущие» из банков деньги, или Не пора ли возродить СМЕРШ
Противостояние «Россия-Запад»: на чьей стороне «российский капитал»?
Константин Никифоров. Диктатура банков в ЕС
Сталин против ФРC

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru