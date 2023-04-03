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Музыка как оружие информационной войны

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О государственной стратегии в области композиторского образования, цифровых технологиях и духовно-нравственных ценностях говорят:

Виктор Степанович Ульянич – композитор, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Премии города Москвы в области литературы и искусства, лауреат Премии СК России им. Д.Д. Шостаковича, действительный член Петровской академии наук и искусств, член Союза композиторов России, член Правления Союза московских композиторов, кандидат искусствоведения, профессор РАМ имени Гнесиных;

Владимир Борисович Довгань – композитор, заслуженный деятель искусств РФ, Кавалер Императорского ордена Святой Анны III степени и ордена Русской православной церкви святителя Макария III степени, обладатель Приза «Золотой витязь», член Союза композиторов России, член Правления Союза московских композиторов, доцент РАМ имени Гнесиных

Кайнова Ирина Анатольевна – композитор, лауреат всероссийских и международных конкурсов, член Союза композиторов России, член Правления Русского арфового общества, профессор РАМ имени Гнесиных;

Беляева Валентина Васильевна – композитор, писатель и поэт, лауреат всероссийских и международных конкурсов, член Союза композиторов России, член Союза писателей России.

Научно-просветительская конференция “Русский мир против глобального рейха” https://den-magazin.ru/russkiy-mir-protiv-globalnogo-reyha

Канал ДЕНЬ на других платформах

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ID9YE0lGm1c
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