Денис Фонвизин. Недоросль. Радиоверсия спектакля Государственного Малого театра Союза ССР
Денис Фонвизин. Недоросль. Радиоверсия спектакля Государственного Малого театра Союза ССР
Радиоверсия спектакля Государственного академического Малого театра Союза ССР. По одноименной комедии. Жестокая и властная помещица Простакова, узнав, что Софья, ее воспитанница, стала наследницей своего богатого дяди Стародума, хочет насильно выдать девушку замуж за своего невежественного, глупого сына Митрофанушку. Но ее планам не суждено сбыться…
Режиссер Иванов Виталий.
Автор музыки Крылатов Евгений.
#Театрумикрофона
Исполнители: Простаков – Харченко Сергей; Простакова, жена его – Далматова Электра; Митрофан, сын их, недоросль – Коршунов Александр; Еремеевна, кормилица Митрофана – Скоробогатова Галина; Правдин – Верещенко Николай; Стародум – Кочетков Афанасий; Софья, племянница Стародума – Охлупина Алена; Милон – Носач Валерий; Скотинин, брат Простаковой – Филиппов Роман; Кутейкин, семинарист – Медведев Юрий; Цыфиркин, отставной сержант – Буренков Евгений; Вральман, учитель – Коняев Виктор; Тришка, портной – Вещев Сергей
Год производства: 1986