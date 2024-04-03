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Недоросль (1987) По пьесе Фонвизина в постановке Малого театра

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"Не хочу учиться, хочу жениться!". В наш век этот возглас Митрофанушки из известной пьесы Дениса Фонвизина звучит не менее актуально, чем два века назад. Мы предлагаем вам посмотреть великолепную комедию, наполненную житейскими откровениями и премудростями в постановке Государственного академического Малого театра СССР.

Итак, на дворе конец XVIII века. Помещичья усадьба семейства Простаковых. Здесь все находится под полным контролем хозяйки. Единственная её любовь и радость – сын Митрофанушка. За три года учебы этот шестнадцатилетний недоросль не смог выучить ни букв, ни цифр. Еще в имении живет их дальняя родственница Софья. Девушку без ее согласия хотят выдать замуж за брата госпожи Простаковой. Но вскоре приходит письмо, где дядя Софьи сообщает, что она становится наследницей его состояния, нажитого им в Сибири, которое даёт доходу десять тысяч в год. Госпожа Простакова была озадачена этим известием. И тогда у нее возникает новая идея…

00:00 – Серия 1
1:05:19 – Серия 2

ТО Экран, 1987

Режиссер – Владимир Семаков
Режиссер – Виталий Иванов (постановщик)
Оператор – Евгений Русаков
Композитор – Евгений Крылатов
Актер – Сергей Харченко (Простаков)
Актер – Элла Далматова (Простакова)
Актер – Игорь Лях (Митрофан)
Актер – Николай Верещенко (Правдин)
Актер – Людмила Суворкина (Софья)
Актер – Роман Филиппов (Скотинин)
Актер – Евгений Буренков (Цифиркин)
Актер – Афанасий Кочетков (Стародум)
Актер – Виталий Коняев (Учитель Вральман)
Актер – Галина Скоробогатова (Еремеевна)
Актер – Аркадий Смирнов (Кутейкин)

Источник: https://youtu.be/sHTARGBrqGE?si=PaMoviZpbLlKC63V
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