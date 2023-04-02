О применении AGM-114 Hellfire на Украине
Об использовании AGM-114 Hellfire по позициям ВС РФ на Кинбурнском полуострове
На канале Grey Zone были опубликованы кадры (https://t.me/grey_zone/17970?single) с обломками противотанковой управляемой ракеты AGM-114C Hellfire, найденными где-то на Кинбурнском полуострове. Запуск ракеты был произведен с наземной пусковой установки Robotsystem 17 (RBS-17) (https://t.me/rybar/33534) шведского производства.
RBS-17 представляет собой противокорабельный комплекс для борьбы с надводными целями. В его основе лежит ПТУР AGM-114C Hellfire, адаптированная к применению с наземной установки. Радиус эффективного действия в данном случае составляет не более десяти километров.
Учитывая довольно маленькую дистанцию, запуск был произведен где-то из окрестностей Очакова и близлежащего побережья Днепро-Бугского лимана. А сами «Хеллфайеры» были поставлены в одном из пакетов военной помощи из Норвегии.
«Хеллфайеры» оснащены лазерной полуактивной головкой самонаведения и без дополнительного подсвечивания по объекту специальными приборами ракета не достигнет цели.
Чем осуществляется подсветка в этом районе?
Ещё в августе прошлого года в Белом доме заявили о передаче беспилотников ScanEagle на нужды ВСУ. Маленькие и компактные БЛА оборудованы лазерным целеуказателем и способны находиться в воздухе более 20 часов.
Буквально несколько недель назад на вооружение Центра ССО «Юг» (ранее — 73 морского центра специальных операций) были поставлены комплексы ScanEagle, которые практически ежедневно ведут аэроразведку в районе Кинбурнского полуострова.
У Очакова периодически летают «Байрактары» с аналогичными возможностями. Командование центра ССО в Очакове также задействует ДРГ на малоразмерных катерах вдоль лимана и в Егорлыцком заливе. Поэтому проблем с целеуказанием у ВСУ нет.
Учитывая активную подготовку ВСУ к контрнаступлению (https://t.me/rybar/44982), в ближайшее время следует ожидать роста количества попыток диверсий на Кинбурнском полуострове, в том числе с использованием американских ПТУРов.
@rybar – цинк