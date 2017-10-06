Новости Украины и Новороссии 06 октября 2017
- 12:19 Рада продлила закон об особом статусе Донбасса ещё на год.
- 11:47 СБУ хочет ввести уголовную ответственность для госслужащих за поездки в Россию.
- 10:21 Захарченко запустил выплавку стали на Юзовском металлургическом заводе (ФОТО).
- 08:01 Турчинов призвал Порошенко подписать указ о применении ВСУ для «освобождения» Донбасса.
- 04:00 Интересы ЕС и России на Украине совпадают: есть сырое невкусно, — Ростислав Ищенко.
- 02:00 «Майдан» дошёл до суда: кого сделают виновным в расстреле «небесной сотни» (ФОТО).
- 00:07 Порошенко запасся каналом к выборам?.
- 00:06 Три причины, по которым Порошенко пытается протащить в Верховной Раде «Закон об особом статусе Донбасса», и кто этому мешает.
Рада продлила закон об особом статусе Донбасса ещё на год
Украинский парламент еще на год продлил действие закона об особом статусе Донбасса.
Это решение поддержали 229 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
В законе указано, что особый статус для Донбасса вступит в силу после выполнения ряда условий, в том числе вывода «незаконных формирований» из региона.
Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Соответствующий закон был принят в 2014 году, однако так и не применялся. Его действие истекало 18 октября.
Киев намеревался наделить республики Донбасса особым статусом только после местных выборов по украинским законам и под контролем международных наблюдателей.
Однако выборы так же стали камнем преткновения, так и не состоявшись, а значит и особый статус для ДНР и ЛНР остался на бумаге.
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СБУ хочет ввести уголовную ответственность для госслужащих за поездки в Россию
Служба безопасности Украины инициирует общественное обсуждение законопроекта об ограничении визитов в Россию украинским чиновникам, в частности, предлагает ввести за это уголовную ответственность, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.
Ранее глава СБУ Василий Грицак уже предлагал запретить украинским политикам и чиновникам поездки в Россию на законодательном уровне.
«СБУ инициирует общественное обсуждение законопроекта об ограничении визитов в РФ украинским чиновникам… Юристы СБ Украины подготовили законопроект об ограничении визитов в Российскую Федерацию политикам, чиновникам, представителям органов местного самоуправления и общественным деятелям.
В проекте закона, в частности, предусмотрена уголовная ответственность чиновников за посещение РФ с целью причинения вреда национальным интересам Украины. Соответствующую статью предлагается добавить в Уголовный кодекс Украины», — гласит сообщение на сайте СБУ.
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Захарченко запустил выплавку стали на Юзовском металлургическом заводе (ФОТО)
Глава ДНР Александр Захарченко сегодня лично принял участие в запуске процесса выплавки стали на Юзовском металлургическом заводе.
Об этом сообщает ДАН с места события.
«Вы знаете, мы празднуем только военные победы, но сегодня наша страна обязана отметить эту победу. То, что вы сделали своим руками, это нельзя назвать восстановлением, вы его просто построили заново. Поэтому я считаю, что сражение за этот завод мы выиграли. Низкий вам поклон за ваш труд и любовь к заводу», — сказал Захарченко, запустив процесс выплавки.
ЮМЗ — одно из крупнейших в отрасли на территории ДНР предприятий. Промышленный комплекс завода расположен на одной территории с Донецким металлургическим заводом, который в свою очередь размещается сразу в трех районах столицы — Ворошиловском, Буденновском и Ленинском.
Напомним, что 25 июня 2016 года Совет министров Донецкой Народной Республики распорядился создать на базе целостного имущественного комплекса Частного акционерного общества «Донецкий электрометаллургический завод» государственное предприятие «Юзовский металлургический завод».
ДЭМЗ в свою очередь был остановлен еще при украинской власти, в начале 2014 года.
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Турчинов призвал Порошенко подписать указ о применении ВСУ для «освобождения» Донбасса
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что вместе с подписанием закона о реинтеграции Донбасса президенту Петру Порошенко следует одобрить и указ о применении ВСУ для «освобождения» этого региона.
«Президент вместе с подписанием этого закона должен подписать указ о применении Вооруженных сил Украины для защиты Украины и для освобождения оккупированных территорий (так в Киеве называют ДНР и ЛНР – прим. ред.)», передает УНИАН.
Кроме того, отвечая на вопрос, каким будет алгоритм действий в случае принятия законопроекта по Донбассу, Турчинов заявил, что этим законопроектом не исключается возможность применения политико-дипломатических мероприятий.
«Мы используем комплексные меры: и политико-дипломатические, но и силовые, в том числе, и использование Вооруженных сил», – отметил он.
Сам Порошенко ранее в четверг заявил о необходимости принять законопроект о реинтеграции Донбасса, ко второму чтению включив в него вопрос Крыма.
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Интересы ЕС и России на Украине совпадают: есть сырое невкусно, — Ростислав Ищенко
Референдум в Каталонии вызвал массу противоречивых трактовок и бурю эмоций. Президент Сербии интересуется у ЕС, почему Каталонии нельзя проводить референдум о независимости, если Косово отобрали у сербов без референдума. В России сравнивают ситуацию с Крымом и Донбассом, где тоже прошли референдумы, и злорадно ждут, как теперь ЕС будет выкручиваться из созданной правительством Рахоя проблемы, не имеющей простого и быстрого решения.
На самом деле, позиция ЕС в данном случае совершенно прагматична, логична, прозрачна и, главное, полностью соответствует российским интересам. ЕС не признал законность референдума, поскольку он не был разрешён центральной властью.
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В этом его позиция аналогична не только крымскому и донбасскому, но и абхазскому, осетинскому, приднестровскому, карабахскому прецедентам. Причём она не очень отличается от позиции России, которая признала независимость Абхазии и Южной Осетии только по итогам неспровоцированной агрессии Грузии.
Переход Крыма в новую юрисдикцию Россия мотивирует переворотом в Киеве, а его право на принятие подобного решения объясняет уже имевшимся автономным статусом.
Если смотреть правде в глаза, в мире происходит масса государственных переворотов (кстати, провозглашению независимости Косово тоже предшествовал свергший Милошевича переворот в Сербии), но международное право не считает переворот достаточным основанием для изменения государственных границ.
Другое дело, что некоторые перевороты ослабляют центральную власть и у регионов временно появляется больше степеней свободы, чем собственно Крым и воспользовался. Ну, а в том, что мир де-факто признал его российский статус, заслуга не юристов-международников, а российских вооружённых сил, с которыми никто не хочет «вести дискуссию» относительно территорий, которые Россия считает своими.
Проиграв Крым, Запад попытался отыграться в Донбассе. Он отказался замечать явное нарушение международных норм, дающее Донбассу фактическое право на самоопределение.
В последние десятилетия двадцатого века мировое сообщество по умолчанию (без юридического закрепления) признало такое право за этническими, конфессиональными и даже социальными группами, в случае, если они подверглись неспровоцированной агрессии со стороны центрального правительства и им угрожает геноцид.
В Донбассе всё это есть. Там украинская армия, вопреки конституции своей страны и международным нормам, ведёт войну с собственным народом, применяя весь спектр доступных ей вооружений. О намерении «решить вопрос» Донбасса путём геноцида и этнической чистки открыто заявляют украинские политики. Но Запад молчит. Он не может позволить себе на Украине ещё одно поражение.
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Уход Донбасса будет пострашнее Крыма. В конце концов, в Крыму вопрос был решён российскими войсками, блокировавшими украинский силовой ресурс. Донбасс получает от России огромную материальную, экономическую, финансовую, военную помощь, но в целом воюет сам.
О «добровольцах» и «отпускниках» ничего не слышно с зимы 2015 года. А российские дивизии, как и обещал Путин, развёрнуты за спинами ДНР/ЛНР для подстраховки, на случай, если в Киеве окончательно страх потеряют.
Если в такой ситуации Донбасс добьётся независимости — посыплется вся Украина. Центр давно стал для регионов ненужной обузой и, если можно одному, то можно всем.
Для ЕС рассыпание Украины в результате ухода Донбасса неприемлемо. Ведь это европейские политики раскачали украинский кризис, проталкивая соглашение об ассоциации и отказываясь платить компенсацию в 15 миллиардов евро, которую требовал Янукович.
Последовавшая украинская экономическая катастрофа показала, что деньги были смешные, можно было не жадничать. Но европейцы продавили переворот и теперь рассыпание Украины в результате сопротивления регионов перевороту не только бросит тень на Европу, не просчитавшую последствий своего вмешательства, но и создаст ненужный прецедент.
В ЕС полно собственных спящих сепаратизмов, которым только подай пример. А исчезновение такой страны, как Украина, будет заметно всей Европе.
Но и Россия сегодня не заинтересована в моментальном коллапсе Украины. Ни у кого нет ответа на вопрос, что делать с огромной территорией всё ещё населённой десятками миллионов практически неинтегрируемых в современное регулярное государство, привыкших к африканскому стилю правления (причём в худших, уже практически изжитых его проявлениях) граждан.
Москва всё ещё переваривает этнически и идеологически практически идентичный России Крым, но украинский стиль управления до сих пор (хоть и значительно реже) даёт себя знать в местных чиновничьих практиках. Что уж говорить не то, что обо всей Украине, но хотя бы о Донбассе, в границах ДНР/ЛНР, привыкших жить в качестве де-факто прифронтовой зоны.
Пока украинская проблема решается путём массового разбегания населения. За три с половиной года реальное (не списочное) население Украины сократилось на 1/3, а по пессимистическим оценкам — на половину. Разъезжающийся мелкими семейными группами народ без проблем интегрируется обществом принимающей страны. Это не то же самое, что компактная масса граждан, живущая по своим законам на своей земле.
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Понятно, что все не уедут и не умрут, но иметь дело с 15 миллионами аграрных рабочих проще, чем с тридцатью-сорокамиллионным народом, во главе которого, как водится, обретается национальная интеллигенция, скармливающая ему национальный миф (без разницы, пророссийский или антироссийский, в любом, даже малороссийском, случае этот миф украинский).
Рассыпание производства, науки, медицины, образования, здравоохранения, государственного управления приводит к эмиграции именно национальной интеллигенции. Ей нечего делать в этнографическом заповеднике сельских батраков, в который стремительно превращается Украина.
Ну, а без национальной интеллигенции адаптация, ассимиляция, интеграция утратившего этническую самоидентификацию массива проходит без особых проблем. Именно так поляки и австрийцы превратили православную русскую Галицию в родину униатско-украинского голема.
Фактически сейчас идёт процесс не интеграции Украины в Россию, но интеграции украинцев в русские.
Территориальный вопрос можно будет решить позже, когда будет решён не столько даже национальный вопрос (заунывные песни, вышиванки, борщ, сало и гопак никому не мешают), сколько проблема сформировавшейся на данной территории анархо-олигархической коррупционной традиции.
На Украине, в отличие от России, никогда не работала единая государственная вертикаль. Вертикалей всегда было несколько, и если у Вас не складывалось с одной из них, можно было воспользоваться услугами другой (альтернативной).
Каждый олигарх чувствовал себя пэром, для которого президент «первый среди равных», получивший конкурентное преимущество в виде административных рычагов. Они бы и вовсе без президента обошлись, но были не в состоянии договориться между собой в рамках коллегиальных структур (парламента и правительства). Поэтому никакие ограничения президентских полномочий никогда реально не действовали.
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Победитель президентских выборов получал всё, но ненадолго (на один-два срока). Если же он забывал своё место и пытался возвыситься над превратившимися в феодальных баронов олигархами, возникал майдан. В конце концов, внешние спонсоры могут профинансировать только то, что само проросло на национальной почве.
Вот эта-то привычка народа к коррупции и майданам и противоречит российской политической традиции. Причём пророссийская Украина в этом смысле отличается от антироссийской только идеологическим вектором. Но толпы сельских батраков — не народ и политической традицией не обладают.
Путём несложного подбора «властителей дум» из них можно сделать хоть китайцев, хоть готтентотов. Но на окончательное исчезновение политического класса и национальной интеллигенции требуется время. Тем более, что искусственно ускорить процесс нельзя — выйдет себе дороже.
Итак, интересы ЕС и России на Украине в данный момент во многом совпадают. Блюдо следует подавать по готовности — есть сырое невкусно, да и отравиться можно.
Единственная проблема — украинская элита. Она слишком быстро, с опережением графика года на полтора-два, уничтожает страну.
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Процессы не успевают прийти к естественному завершению, происходит катализация напряжённости, а значит, растёт вероятность всеобщей резни, в стиле Руины XVII века, которая делает досрочное внешнее вмешательство практически неизбежным.
У ЕС на этот случай есть восточноевропейцы, все скопом и каждый в отдельности, имеющие к Украине территориальные претензии, которые Киев де-факто признал, «декоммунизировав» сталинские соглашения 1939–1947 годов.
Россия же, чтобы не принимать на себя раньше времени ответственность за ситуацию на остатках Украины, вполне может задействовать на первом этапе непризнанные государства, возникшие по итогам непризнанных референдумов.
Тем более, что стимул бежать от наступающего Донбасса у украинской элиты (политической и творческой) будет куда больший, чем от ограниченной международным правом России. А мы же помним, что именно элита делает украинцев украинцами. Без неё это обычные русские, в городах говорящие по-русски, а в сельской местности на куче забавных южнорусских диалектов, близких к кубанскому говору.
Если мы сравним действия Мадрида в отношении Барселоны и Киева в отношении Донбасса, то мы найдём их почти тождественными. В обоих случаях центром была неоправданно занята жёсткая, не допускающая и мысли о компромиссе, позиция, обеспечение которой осуществлялось силовым путём.
Мадрид не применил танки, авиацию и тяжёлую артиллерию, но пострадавшие уже есть. Если маховик насилия будет раскручиваться, рано или поздно армии придётся стрелять в каталонцев. Не будем утверждать, что в Каталонии возможен донбасский вариант, но вот ольстерский (образца 60-х — 80-х годов прошлого века) или баскский возможны вполне.
ЕС также занял в этом конфликте позицию, практически тождественную той, что заняла Россия в вопросе о Донбассе. Несмотря на звучавшие в европарламенте голоса в поддержку Каталонии, ЕС не признал референдум. Этим бы он закрыл себе возможность предложить посреднические услуги в качестве «честного маклера».
В то же время Брюссель предложил Мадриду прекратить насилие и сесть за стол переговоров с каталонцами. Переговоры эти могут быть только о конфедерации, федеративные (автономные) права Каталония и так имеет. Но ведь именно конфедеративное устройство (под прикрытием терминов федерализация и децентрализация) предлагала Россия Украине в 2014 году.
Только таким путём, признав фактическую независимость, но сохранив формальные общие границы, можно удержать стремящийся к отделению регион.
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Ни ЕС, ни России сепаратизм регионов на руку не играет. Они сами являются сборными конструкциями. ЕС только пытается структуризоваться в качестве федеративного государства, Россия давно таким является. И Брюсселю, и Москве несложно предугадать, что рано или поздно перед ними может быть поставлен вопрос: «Если можно Каталонии, то почему нельзя нам?» А ведь России ещё необходимо сохранить под властью Асада сирийских курдов.
По этой и по многим другим причинам формальное единство Испании желательно сохранить. Время, когда можно было сохранить реальное единство испанским правительством, бездарно упущено. Для успеха каталонского референдума Рахой сделал куда больше, чем Пучдемон.
Так что в случае с местными автономизмами/сепаратизмами ЕС и Россия, объединённые близкими, почти тождественными интересами, проводят подобную политику. ЕС и Косово признавал со скрипом и скандалом. А вот США все сепаратизмы, кроме собственных, поддерживают, неоправданно надеясь, что данный бумеранг к ним не вернётся, как вернулись многие другие.
И, кстати, эта проблема тоже сближает Россию и ЕС, делая сближение трудной, но всё ещё осуществимой задачей.
Ростислав Ищенко
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«Майдан» дошёл до суда: кого сделают виновным в расстреле «небесной сотни» (ФОТО)
В четверг, 5 октября, Печерский районный суд Киева приступил к рассмотрению резонансного дела о расстреле активистов «майдана» в феврале 2014 года. Среди обвиняемых — бывший президент Украины Виктор Янукович, экс-глава МВД страны Виталий Захарченко и руководивший в тот период СБУ Александр Якименко. Их называют причастными к гибели 104 демонстрантов в центре столицы.
Уже известно о планах Януковича отстаивать свои интересы в зарубежных инстанциях. Эксперты тем временем называют расследование неполным.
Источник в правоохранительных органах рассказал RT, чего не учло следствие перед тем, как передавать материалы в суд.
Площадь Независимости в Киеве РИА Новости © Андрей Стенин
Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование дела о расстреле протестующих в центре Киева в феврале 2014 года, сообщил генпрокурор Юрий Луценко. «Это то, чего ждало общество все эти годы. Это то, что при назначении в парламенте мне поставили как задание №1. Сейчас могу доложить: следователи и прокуроры выполнили свою огромную, гигантскую работу», — заявил он.
По словам Луценко, ведомство готово выдвинуть и поддерживать обвинение бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, экс-министру внутренних дел Виталию Захарченко и экс-главе СБУ Александру Якименко. Причастными к гибели 104 человек следователи считают и некоторых других должностных лиц в правоохранительных органах.
Первое заседание по этому делу было анонсировано на 5 октября в Печерском районном суде Киева. «В случае удовлетворения нашего ходатайства о заочном правосудии оно в короткие сроки будет передано для рассмотрения по существу через судебное следствие в соответствующем суде», — заявил генеральный прокурор.
Столкновение участников беспорядков РИА Новости © Андрей Стенин
События, расколовшие общество
«Майдан» на Украине начался в ноябре 2013 года после отказа Виктора Януковича подписать договор о зоне свободной торговли со странами ЕС. После разгона протестующих студентов акции стали более массовыми, митингующие установили палатки и неоднократно вступали в стычки с правоохранителями. Но апогея протест достиг в период с 18 по 20 февраля, когда от пуль снайперов в самом центре Киева погибли 104 человека. Их называют «героями небесной сотни».
Чтобы избежать дальнейшего кровопролития, 21 февраля Янукович подписал с лидерами оппозиционных партий Виталием Кличко, Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком Соглашение об урегулировании политического кризиса. Свидетелями и гарантами выступили министры иностранных дел Германии и Польши Франк-Вальтер Штайнмайер и Радослав Сикорский, а также руководитель департамента континентальной Европы МИД Франции Эрик Фурнье.
Памятник «героям небесной сотни» Gettyimages.ru © Sergii Kharchenko/NurPhoto
Документ предусматривал возврат к Конституции 2004 года, формирование «правительства национального доверия», конституционную реформу и проведение досрочных выборов президента до конца 2014 года. В свою очередь, оппозиция обязана была сдать оружие.
Однако уже на следующий день соглашение было нарушено, Верховная рада отстранила Януковича от власти, и он покинул территорию Украины. И. о. главы государства стал Александр Турчинов.
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Три года украинское следствие изучало многочисленные фото силовиков с оружием в руках, опрашивало свидетелей, но имена виновных не названы до сих пор. «Большая часть общества хотела бы, чтобы в этом деле была поставлена какая-то точка. Не следует забывать, что сегодня украинское общество расколото по отношению к событиям 2014 года, причём в последние годы наблюдается перевес в пользу сторонников «евромайдана», — рассказывает RT директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
С призывом поставить точку в этом деле к Киеву неоднократно обращались и европейские чиновники. «Следствие проводилось очень медленно, поскольку первые лица государства покинули страну. Но это не единственная причина. Никто не знал, заговорит ли Виктор Янукович, который действительно много знает», — сообщил RT источник в правоохранительных органах.
С бывшим украинским президентом, очевидно, удалось найти общий язык. «Я слышал заявления наших чиновников, генерального прокурора, самого Януковича и его адвокатов и сделал общий вывод: обстоятельств, фактов или каких-то, я бы сказал, приманок, которые заставили бы Януковича заговорить, нет», — признал в интервью изданию «Гордон» первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.
Виктор Янукович РИА Новости © Сергей Пивоваров
Чего не учло следствие?
«Если киевская власть не сможет утвердить позицию, согласно которой на Майдане людей расстреливал «Беркут» (спецподразделение МВД Украины. — прим. ред.), то логически получится, что ответственность за убийства несёт сама оппозиция, а Янукович — не кровавый тиран, а справедливый правитель, который спасал страну от кровавых мерзавцев.
Поэтому они будут до конца утверждать, что вина лежит на Януковиче, «Беркуте», — поделился своим мнением с RT президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог Ростислав Ищенко.
Можно ли назвать проведённое расследование полным?
Источник RT в правоохранительных органах Украины говорит, что в деле нет ни слова о 17 погибших силовиках — семи военнослужащих и десяти работниках МВД. «Почему погибли они? Было ли у протестующих оружие, и если да, то какое? — на эти вопросы следствие до сих пор не дало ответа», — признал собеседник RT.
Добавим, что речь здесь идёт о жертвах беспорядков, которые не были включены в общее число погибших — 104 человека.
По данным МВД, 18—19 февраля 2014 года около 3 тыс. человек захватили районные отделения полиции во Львовской и Тернопольской областях, вывезли оттуда около 1,3 тыс. единиц оружия и боеприпасов. Сам Луценко на Майдане говорил, что рано или поздно оружие попадёт в столицу.
По мнению адвоката бойцов «Беркута» Александра Горошинского, «эта информация даёт повод защите сотрудников спецподразделения „Беркут“ предполагать, что именно из этого оружия мог осуществляться расстрел как митингующих, так и сотрудников МВД во время событий на Майдане в феврале 2014 года».
Но начальник департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что у следствия нет доказательств использования этого оружия в центре Киева.
Комендант «майдана» Андрей Парубий РИА Новости © Михаил Воскресенский
Виктор Янукович ранее подчёркивал, что не отдавал приказ правоохранителям стрелять в протестующих. Источник из его окружения рассказал RT, что бывший украинский президент боялся применять силу для разгона «майдана». «Не секрет, что Пётр Порошенко проводит гораздо более жёсткую политику по сравнению с его предшественником», — говорит он.
Стартующий 5 октября 2017 года судебный процесс едва ли будет простым. «Дело многоэпизодное, многосоставное, и быстро такие расследования, как правило, не проводятся.
Суд, скорее всего, тоже будет длиться долго — вероятно, процесс растянется на несколько лет, и к судопроизводству будет немало претензий.
К любому решению суда возникнет много вопросов со всех сторон. Скорее всего, рассмотрение дела в разных инстанциях, включая международные, растянется на годы. Промежуточного решения можно ожидать разве что в 2019 году, ближе к украинским выборам», — считает Руслан Бортник.
Как полагает Ростислав Ищенко, теоретически, конечно, нельзя исключать, что суд займёт независимую позицию. Собеседник RT напомнил, что так получилось, например, в деле о беспорядках на Греческой площади Одессы 2 мая 2014 года. «Однако в этой ситуации судьям будет не так просто вынести справедливый приговор.
В одесском деле речь шла о мелких исполнителях, низовых националистических группировках, которые повинны в трагедии. А в Киеве речь идёт о руководителях переворота, ставших руководителями страны. И неважно, поддерживают они Петра Порошенко или находятся к нему в оппозиции. Все они так или иначе вошли в новую политическую элиту — вряд ли эти люди позволят суду проявить независимость», — добавил Ростислав Ищенко.
Виктор Янукович уже дал понять, что намерен оспаривать решения украинской Фемиды в Европейском суде по правам человека. По мнению опрошенных RT юристов, он имеет все шансы на победу: у украинских силовиков нет копии приказа за подписью бывшего президента о применении оружия против участников «майдана».
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Антонина Михайленко (Киев), Надежда Алексеева
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Порошенко запасся каналом к выборам?
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Три причины, по которым Порошенко пытается протащить в Верховной Раде «Закон об особом статусе Донбасса», и кто этому мешает
Известный политический обозреватель, главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев – о вчерашнем голосовании по «особому статусу Донбасса».
Коротко о «срачках» по поводу законов о Донбассе.
У законов этих есть три цели.
1. Сделать умное лицо перед США (не перед Европой).
2. Дать возможности Пете стрелять по Донбассу сколько угодно. А так как до тех пор, пока он может стрелять по Донбассу, он будет президентом, этот пункт означает «дать Пете возможность быть президентом сколько угодно».
3. Отжать у Авакова в пользу Пети контроль над погранцами и нацгвардией в зоне «АТО».
Так вот.
Первый и второй пункты сильно не понравились «Батькивщине« и «Самопомичи», которые как раз совсем не хотят, чтобы Петя был президентом ещё хоть сколько-нибудь.
Третий пункт не понравился Авакову. По понятным причинам.
Вот вам и вся парламентская «срачка» до копейки.
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