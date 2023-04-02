Музыкальные дома России. Музей-усадьба Сергея Рахманинова в Ивановке (1987)
Передача знакомит с музеем-усадьбой С.В.Рахманинова в селе Ивановка Тамбовской области. В передаче принимают участие: директор Дома-музея А.И.Ермаков, пианист Михаил Плетнев, певицы Валентина Левко и Александра Стрельченко. Ведущая – Ольга Доброхотова.
Главная редакция музыкальных программ, 1987
Автор сценария – Ольга Доброхотова
Режиссер – Наталья Павлова-Арбенина
Оператор – Борис Эстрин
Оператор – Б. Шетаков
Оператор – Александр Ершов
Ведущий – Ольга Доброхотова
Автор слов – Иван Бунин
#гостелерадиофонд #СергейРахманинов
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