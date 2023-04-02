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Этот день настал! Деньги ФНБ теперь работают на Россию

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Мало кто обратил внимание на один важный документ, принятый на этой неделе – постановление Правительства №482, согласно которому снимаются важные ограничения на использование средств Фонда национального благосостояния России. Что это за ограничения, что, вообще, происходит с Фондом после воровства его средств западными странами и какие проекты развития нас ожидают, а также о новой истории героического спасения расскажем в этом выпуске после сводки позитивных новостей.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=s5rIMHLfPdQ
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 1 1
    рва два часа назад

      Я так думаю.Умышленно раскрыта кубышка не для народ и повышения его уровня жизни, доходов,сохранение, а также приумножение, а на очередную поддержку на триллионы за наш счет явных врагов народа на сохранение их активов в России.Не понятно почему не госдума и совет федерации на совместном заседании??????

      1
      1
    • 10829 8233
      чужой два часа назад

        Безобразная передача. Невозможно слушать. Ч Ш Щ С идет раскатистая перегрузка по высоким частотам.

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