Газпром проиграл: Европа ставит крест на СПГ из России
Газпром проиграл: Европа ставит крест на СПГ из России. Геоэнергетика Инфо
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США испугались, что Россия вытеснит их СПГ из Европы. В Евросоюзе задумались об отказе от российского сжиженного природного газа СПГ. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон 9 марта призвала европейские компании не продлевать долгосрочные контракты на покупку СПГ из России после их истечения, чтобы дать «надежным партнерам» долгосрочную гарантию того, что в ЕС сохранится значительный спрос на их газ.
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