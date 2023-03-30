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Занимаешься спортом – служишь Родине. Какой он – спорт Русской мечты?

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В программе приняли участие:
Астахов Сергей Александрович – президент Международной федерации рукопашного боя;
Коников Сергей Львович – советник сопредседателей Российского союза боевых искусств ( РСБИ), к.п.н.;
Киселев Валерий Юрьевич – ветеран спецназа КГБ-ФСБ “Вымпел”;
Дмитриев Виктор Борисович – ветеран спецназа ГРУ;
Димитрий Сагал – ведущий цикла передач «Русская мечта».

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ БОЕВЫХ ИСКУССТВ https://rsbi.ru/

Российский Союз Боевых Искусств в ВК https://vk.com/rsbi_official и Телеграм https://t.me/rsbi_official

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РУКОПАШНОГО БОЯ https://hsif.world/

Видео-канал Федерации рукопашного боя http://H2hfight.tv

Сагал Димитрий: mr.metla@list.ru

Научно-просветительская конференция “Русский мир против глобального рейха” https://den-magazin.ru/russkiy-mir-protiv-globalnogo-reyha

Канал ДЕНЬ на других платформах

Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
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4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=C0MMsXuQ7FU
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 343 339
    Сан Саныч два часа назад

      Роман Старовойт. Губернатор Курской области. Участник четырёх Московских международных марафонов. Увлекается триатлоном, 7 октября 2018 за 13 часов 33 минуты преодолел супермарафон Iron man («Железный человек») — 3800 м плавание, 180 км велосипед и 42 км бег.

      Молодые. Сильные. Умные. Будущее России.

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